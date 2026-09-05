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Deo državnog puta Debelo brdo – Rogačica zbog završnog asfaltiranja biće potpuno zatvoren u periodu od 7. do 10. septembra. Tokom ova četiri dana, kako su rekli u Preduzeću za puteve "Valjevo", put će biti zatvoren za sva vozila od 7 do 19 časova, dok će u periodu od 19 časova do 7 sati ujutru saobraćaj biti normalno omogućen.

Za vreme trajanja radova vozači će morati da koriste alternativni putni pravac.

Radovi na ovom putnom pravcu neće biti završeni ovom deonicom. U narednom periodu planirani su radovi i na susednim deonicama, zbog čega se mogu očekivati nove potpune obustave saobraćaja u trajanju od jednog do tri dana.

Prema najavama PZP "Valjevo", radovi i povremene obustave mogu trajati sve do 1. novembra 2026. godine, a javnost će o svakoj narednoj izmeni režima saobraćaja biti blagovremeno obaveštena.