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Na oko hiljadu metara nadmorske visine, u selu Željine na Zlatiboru, nalazi se kuća koja porodicama dece sa razvojnim teškoćama pruža ono što im je često najpotrebnije – mir, prirodu, predah i osećaj da nisu sami. Kuća Udruženja "Multiart" tokom cele godine otvorena je za besplatan boravak porodica, a kroz ovaj kamp do sada je prošlo više od stotinu .

Kapacitet kampa trenutno je deset osoba, a deca dolaze u pratnji roditelja, hranitelja ili staratelja. Boravak može da traje i do 21 dan, jer, kako kažu u Udruženju, planinska klima i prirodno okruženje posebno prijaju deci.

Za nastanak ovog mesta posebno je vezana lična priča Borisa Bijelovića, predsednika Upravnog odbora Udruženja "Multiart" iz Vrbasa, koji je ranije u Željine dolazio sa svojim sinom Danilom, koji ima autizam.

- Zašto smo izabrali Željine? Finansijske mogućnosti bile su takve da kupimo ovu kuću, na hiljadu metara nadmorske visine. Blizu je Zlatibora, a vazdušna struja dolazi direktno sa Tornika. Posebno nas je oduševila ljubaznost komšija. Oni dolaze kod mene, ja kod njih, deca se dobro uklapaju i svi ih vole - kaže Bijelović.

Foto: Privatna arhiva

Boravak u kampu nije samo promena sredine. Porodice zajedno pripremaju obroke, druže se, organizuju radionice, ali i obilaze brojne turističke i prirodne lokalitete u okolini.

- Provodimo dosta vremena u okruženju – Sirogojnu, Gostilju, Stopića pećini, Visočkoj banji, centru Zlatibora i slično. Nije dosadno nikad, uvek je interesantno, a u grupi je uvek još zanimljivije - navodi Bijelović.

Kuća u Željinama u vlasništvu je Udruženja "Multiart" od 2020. godine, a plan je da se njeni kapaciteti dodatno prošire. I ovaj projekat, kao i dosadašnje opremanje objekta, oslanja se na donacije. Poslednja značajna donacija prikupljena je tokom humanitarne akcije "Gondola Etno vajb", kada je za potrebe Udruženja prikupljeno 718.000 dinara.

Kako kaže Bojana Božanić, direktorka Javnog preduzeća "Gold gondola", iza prikupljenog novca stoji zajednički doprinos brojnih učesnika.

- Gold gondola i festival bili su pokretači humanitarne akcije, ali je prikupljeni iznos rezultat zajedničkog doprinosa naših partnera, ugostitelja, izlagača i gostiju festivala, koji su svojim učešćem i podrškom pomogli da ova priča dobije još jedan važan korak - kaže Božanić.

1/6 Vidi galeriju Besplatan kamp za decu sa razvojnim teškoćama na Zlatiboru: Kuća u Željinama porodicama pruža predah Foto: Privatna arhiva

Ona ističe da su svesni da prikupljena sredstva predstavljaju skroman doprinos u odnosu na sve ono što je porodicama i Udruženju potrebno, ali da je svaki korak važan.

- Verujemo da je svaki korak važan. Ne samo kao pomoć u stvaranju boljih uslova za boravak, već i kao podsticaj da se više govori o socijalnoj inkluziji, životu osoba sa razvojnim teškoćama i izazovima sa kojima se one i njihove porodice svakodnevno suočavaju - dodaje Božanić.

Udruženje "Multiart" postoji od 2013. godine i potpuno je volonterska i neprofitna organizacija posvećena humanitarnom radu i podršci deci, osobama sa invaliditetom i retkim bolestima. Poseban deo njihovog rada predstavljaju besplatni planinski kampovi za decu i mlade sa autizmom i drugim razvojnim teškoćama.

Kuća u Željinama upravo je jedan od prostora koji takvoj deci i njihovim porodicama omogućava da nekoliko dana ili nedelja provedu u prirodi, van svakodnevnih obaveza i izazova.