Episkop šabački Jerotej posetio je danas mesto požara, koji je prekjuče izbio u manastirskim šumama kod Manastira Tronoše, saopšteno je Eparhije šabačke. Kako je navedeno, zahvaljujući angažovanim radnicima eparhijske ustanove ''Manastirske šume'', meštanima okolnih sela i pripadnicima lozničke vatrogasno-spasilačke jedinice požar je brzo ugašen. Prema nezvaničnim informacijama gorelo je oko petnaestak ari šume.

Eparhija se zahvaljuje svima na brzom gašenju požara i sprečavanju njegovog širenja, a ujedno upućuje apel da se poveća oprez prilikom boravka u šumi.

U saopštenju apeluje na sve posetioce manastira, manastirskog kompleksa, kao i manastirske okoline, da u dane visokih temperatura pojačaju mere opreza kako bi se izbegla mogućnost izbijanja požara, do koga može doći nepažnjom ili nesavesnim ponašanjem pojedinaca. Podsećaju da treba izbeći loženje vatre na otvorenom prostoru, bacanje opušaka, kao i druge aktivnosti koje mogu dovesti do požara.