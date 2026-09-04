AMSS izveštava o čekanju na graničnim prelazima: automobili 20 minuta, kamioni do 4 sata.
Srbija
AMSS OBJAVIO STANJE NA GRANICAMA TOKOM VEČERI: Kamioni na Batrovcima čekaju četiri sata a u Sremskoj Rači tri sata
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Auto moto savez Srbije (AMSS) je saopštio da automobili, na pojedinim graničnim prelazima čekaju 20 minuta kamioni tri i četiri sata.
AMSS je precizirao da automobili, na prelazu Gostun sa Crnom Gorom čekaju 20 minuta da uđu u Srbiju i izadju iz zemlje a na prelazu Špiljani 20 minuta da uđu u Srbiju.
Dodao je da kamioni, na prelazu Batrovci sa Hrvatskom čekaju četiri sata a na prelazu Sremska Rača sa Bosnom i Hercegovinom tri sata da izadju iz Srbije.
"Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja", piše u saopštenju.
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