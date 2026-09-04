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Veliki požar zahvatio je područje Suve planine, a vatrena linija vidljiva je i sa velike udaljenosti.

Plamen i dim šire se planinskim područjem, dok se požar može uočiti i iz okolnih mesta. Za sada nema potvrđenih informacija o tome kolika je površina zahvaćena vatrom, kao ni o eventualnoj šteti.

Nije poznato ni da li je požar ugrozio objekte ili stanovništvo, a više informacija o situaciji i eventualnoj intervenciji nadležnih službi očekuje se uskoro.

Građanima se savetuje oprez, posebno ukoliko se nalaze u blizini područja zahvaćenog požarom.

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