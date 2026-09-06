Srbija
OD PONEDELJKA ZATVARANJE ULICA U CENTRU NOVOG SADA: Velike izmene saobraćaja, radovi traju do 25. oktobra
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Radovi na rekonstrukciji vrelovodne mreže u bloku Lončarske ulice i Ulice Aleksandra Tišme počinju u ponedeljak, 7. septembra, a planirano je da traju do 25. oktobra.
Za to vreme biće obustavljen saobraćaj u Lončarskoj ulici i delu Ulice Aleksandra Tišme.
Javno komunalno preduzeće "Novosadska toplana" u ponedeljak počinje radove na rekonstrukciji vrelovodne mreže u bloku Lončarske ulice i Ulice Aleksandra Tišme.
Kurir.rs/RTV Vojvodina
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