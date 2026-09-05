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Povodom Dana komunalnih delatnosti, koji se obeležava prve subote u septembru, lozničko KJP ''Naš dom'' predstavilo je danas novu mehanizaciju nabavljenu tokom godine, a građani su na gradskom šetalištu mogli videti čime preduzeće raspolaže i šta koristi u svakodnevnom radu na održavanju čistoće na teritoriji Loznice. Prema rečima direktora preduzeća Tomislava Mandića ove godine su kao retko koje od osnivanja nabavili nove mehanizacije, bogatiji su za četiri kamiona smećara, jedan podizač, veliki traktor za košenje prilaznih puteva gradu i dva manja traktora-kosačice za održavanje parkovskih površina.

Foto: T.Ilić

Mandić istakao je da će nova vozila olakšati rad zaposlenima i omogućiti efikasnije obavljanje komunalnih poslova, jer nije svejedno da li radnik provede osam sati u kamionu iz 1986. i nije klimatizovan, ili u novom, savremenom vozilu.

Foto: T.Ilić

- Nabavka novih vozila nije samo poboljšanje uslova rada zaposlenih već nam omogućavaju proširenje zone obaveznog iznošenja smeća. Prošle godine smo je prošili na četiri nove mesne zajednice, ove ćemo videti da li će biti još 10, ili 15 mesnih zajednica i samim tim postižemo da zona pokriva celu teritoriju grada Loznice, što smo prema regionalnom planu u obavezi do 2027. godine. Jedan od najvažnijih narednih koraka je uvođenje razdvajanja otpada što sledi do kraja ove, ili početkom naredne godine.

Foto: T.Ilić