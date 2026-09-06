Svi građani danas u UKC Kragujevac mogu besplatno i bez zakazivanja obaviti kardiološke, neurološke i endokrinološke preglede uz ličnu kartu
Pregledaj se!
VAŽNA VEST ZA SVE GRAĐANE! U UKC Kragujevac danas besplatni preventivni pregledi: Ne treba vam knjižica, evo do koliko sati rade i šta sve možete proveriti!
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Danas će biti održani besplatni preventivni pregledi za sve građane u UKC Kragujevac.
Pregledi će biti obavljani od 8 do 17 časova u Centru za internističku onkologiju i prostorijama Hirurške poliklinike.
Građanima će biti dostupni pregledi kardiologa, koji uključuju merenje krvnog pritiska, EKG i ultrazvuk srca, kao i pregledi endokrinologa i neurologa sa doplerom krvnih sudova vrata.
Za pregled nije potrebno prethodno zakazivanje, niti je uslov zdravstveno osiguranje. Dovoljno je poneti ličnu kartu.
Univerzitetski klinički centar Kragujevac i Ministarstvo zdravlja pozvali su građane da iskoriste priliku i obave preventivne preglede.
Kurir.rs/iKragujevac
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