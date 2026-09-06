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Danas će biti održani besplatni preventivni pregledi za sve građane u UKC Kragujevac.

Pregledi će biti obavljani od 8 do 17 časova u Centru za internističku onkologiju i prostorijama Hirurške poliklinike.

Građanima će biti dostupni pregledi kardiologa, koji uključuju merenje krvnog pritiska, EKG i ultrazvuk srca, kao i pregledi endokrinologa i neurologa sa doplerom krvnih sudova vrata.

Za pregled nije potrebno prethodno zakazivanje, niti je uslov zdravstveno osiguranje. Dovoljno je poneti ličnu kartu.