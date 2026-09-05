Jovanović je rođen 1959. godine u Mladenovcu gde je završio osnovnu školu i gimnaziju. Otac Miroslav je radio kao šef proizvodnje vode u lokalnom komunalnom preduzeću dok je majka Dragica bila zaposlena u računovodstvu istog preduzeća. Diplomirao je na Građevinskom fakultetu 1983. godine i nedugo zatim postaje glavni građevinski inspektor u opštini. Sredinom devedesetih ostaje bez posla u opštini jer se javno deklarisao kao pristalica opozicije i osniva biro za projektovanje "Omega".

Ušao je u politiku kao vanstranački član predsedništva Deposa u Mladenovcu. Bio je član DSS-a od osnivanja 1992. i kasnije predsednik opštinskog odbora stranke i član glavnog odbora. Na izborima 1996. bio je izabran za odbornika Skupštine opštine Mladenovac. Jovanović se nalazio na čelu opštine od 2008. do 2012, prethodno je bio predsednik izvršnog odbora, direktor JKP Mladenovac i dugogodišnji direktor Direkcije za izgradnju Mladenovac. Za vreme njegovog mandata na čelu Direkcije za izgradnju rekonstruisana je glavna ulica i tadašnja ulica Mome Stevanovića produžena do nadvožnjaka, a ulica Nikole Pašića prosečena do perona. Tokom svog mandata na čelu opštine bio je posvećen pitanjima važnim za svakodnevni život građana - razvoju infrastrukture, komunalnom uređenju, privrednom razvoju, investicijama i unapređenju uslova života u opštini.