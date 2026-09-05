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Prema informacijama Uprave granične policije putnička vozila se na terminalima naših graničnih prelaza zadržavaju samo na ulazu, i to 30 minuta na Preševu i Gradini, a na Gostunu deset minuta.

Na teretnim terminalima beleže se zadržavanja na izlazu, i to četiri sata na graničnom prelazu Batrovci, a na Sremskoj Rači tri sata, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja.

Ni na naplatnim stanicama na auto-putevima u Srbiji nema zadržavanja vozila.

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