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Za turizam Srbije ovo je bilo berićetno leto. Raste broj turista i ono što je još važnije i dužina njihovog boravka, pa je i turistička kasa sve bogatija. Planine su bile naročito popularne.

Rekordno dugi toplotni talasi mnoge su usmerili put planina. Kada se tome doda bogata turistička ponuda, mnoge sportske i zabavne manifestacije, planine, čini se, postaju pod‌jednako popularne kao i obala mora.

Nenad Savić iz "Skijališta Srbije" kaže da su zabeležili primetno povećanje u broju prolazaka na njihovim instalacijama na Kopaoniku i Torniku.

"To je negde od 10 do 50 odsto više nego prošle godine. Sve više gostiju ne dolazi na dan ili vikend već su to prava letovanja od sedam do 10 dana. Mislim da je to generalno ohrabrujuće", rekao je Savić.

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U banjama u Srbiji, poslednjih godina grade se hoteli visoke kategorije sa vrhunskim spa sadržajima.

Vladan Vešković iz Udruženja banja Srbije ističe da je sve dovelo do toga da srpske banje vraćaju goste iz zlatnog perioda banja između dva rata kada se u banje išlo - da se vidi i da se bude viđen, to se, kako kaže, opet dešava.

"Ali s druge strane Udruženje banja Srbije uvek želi da napomene da bez medicine banje nema jer onda to nije banja nego turistička destinacija. Naše banje i dalje su na sreću zadržale medicinsku rehabilitaciju, edukaciju o zdravom životu, zdravoj ishrani i sve ono što vodi ka tome da budemo zdraviji kao nacija", rekao je Vešković.

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Do kraja godine očekuje se turistički rast od oko deset odsto.

Direktorka Turističke organizacije Srbije Marija Labović navodi da raste broj dolazaka i noćenja, kako domaćih, tako i stranih turista.

"To potvrđuje da će ovo biti nova rekordna godina. Takođe smo vrlo zadovoljni i sa deviznim prilivom od turizma koji je za čak četiri odsto veći nego za isti period prošle godine", Labovićeva.

Beograd je tradicionalno najpopularniji stranim turistima. Čak 70 odsto stranih turista dolazi u Srbiju zbog njene prestonice.

Direktor Turističke organizacije Beograda Miodrag Popović navodi da je zanimljivo da su sva tržišta u rastu.

"Nijedno nije u padu, sva su tržišta u rastu. To je nekakav trend koji je veoma važan pogotovo u ovoj godini pred Ekspo, jer on oslikava interes čitave Evrope i šire za Ekspo sledeće godine", kaže Popović.

Dok se grade novi hoteli i rekonstruišu stari, raste broj kategorizovanog privatnog smeštaja u Beogradu.