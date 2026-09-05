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Buba, ženka kavkaski ovčar bila je miljenica celog komšiluka u jednom od vranjskih naselja, od kada su je vlasnici dobili 2018. godine. Komšije su je obožavale, deca posebno. Nažalost Bubino srce zbog godina starosti nije izdržalo, zamorile su je i vrućine i visoke temperature..

- Buba je otišla, a mi smo još u neverici. Bila je zaista omiljena. Ogroman pas duge dlake, ali nikad agresivan. Deca su je obožavala. Kretala se graciozno, na poziv je uvek podizala glavu i prilazila, a mi bi je mazili bez ikakve zadrške. Uživala je i osećala našu ljubav. Pogled joj je bio topao - navodi Vranjanka Tanja.

Ona napominje da je Buba iako komšijski kućni ljubimac bila rado viđen gost u njenom dvorištu kada joj dođu unuci, kako bi se igrali sa njom.

- Kada dođu unuci mi bi zamolili komšiju da dovede Bubu, deca su uživala uz nju, jednostavno su tražili da čika Jovica dovede Bubu - priča Tanja.

Prema njenim rečima kavkaski ovčar zalajao bi retko i to s razlogom.

- Lajala je retko recimo kada nepoznati ljudi koje ne viđa često kolima uđu u naše dvorište. Ali čim joj se obratim rečima Bubo sve je u redu, to su naši gosti ona prestane da laje kao da je sve razumela, neverovatno, ali istinito.

1/7 Vidi galeriju Buba uginula u Vranju Foto: Kurir/T.S.

Jedinstvena po mnogo čemu

Strpljiva, posvećena, brižna i puna razumevanja — Buba je bila i prema svom mladunčentu kao i svaka majka za svog naslednika, a njen je bio pravi nestaško. Komšije su uživale u prizoru igre majke i njenog mladunčeta.

Pripadnici ove rase su psi čuvari, a Buba je bila jedinstvena po mnogo čemu zbog čega su je i obožavale komšije, a posebno deca. Duge dlake pitomog pogleda i dobre ćudi Buba je plenila pažnju ljudi iz okruženja, ali i prolaznika. Druželjubiva i mirna, dvorište je čuvala, ali je i van njega bila izuzetno miroljubiva. Zato je ceo komšiluk voleo. Dešavalo se da u prolazu sa roditeljima najmlađi dođu do ograde dvorišta Bubinog vlasnika u želji da vide svoju ljubimicu. Buba nije lajala kao da se i ona radovala tom susretu. Prema rečima njenog vlasnika ona je bila redak primerak ove rase u Vranju.

Manje joj je prijalo leto, ali zato je uživala u snežnim čarolijama zime. Razlikovala se upravo po miroljubivosti od ostalih pasa te vrste. Poznato je da je kavkaski ovčar čuvar stada, a borac do smrti sa vukovima. Buba je brzo upoznala komšije i prema njima se ponašala kao prema svom vlasniku. Volela je pažnju, volela je da se mazi.

Foto: Kurir/T.S.

Jedan od uslova za čuvanje kavkaskog ovčara je prostor odnosno dvorište.

- Prvo veče kada sam je kao štene doneo kući, tražila je da izađe u dvorište iako je bila mala - priseća se vlasnik.

Ženke kavkaskog ovčara mogu da dostignu i do 70 kilograma u težini, a mužjaci i preko toga.

- Bubin odlazak nam je teško pao, navikli smo da je sa nama tu u dvorištu. I ne samo mi nego i naše komšije.

Beatris, ženka kavkaski ovčar bila je miljenica stanovnika celog naselja. Beatris, koju su iz milošte zvali Buba je bila jedinstvena po mnogo čemu zbog čega su je obožavale komšije, a posebno deca. Nije ni čudo zašto sada tuguju za njom...

Kavkaski ovčar je pravi izbor za one koji žele kućnog ljubimca i prijatelja, emotivno zaključuje Bubin vlasnik.