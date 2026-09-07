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Na obroncima Jelice, u dragačevskom selu Goračići, istorija i danas živi na mestu na kojem se odigrao jedan od najpoznatijih događaja ovog kraja, Goračićka buna iz 1893. godine.

U nekadašnjoj zgradi Goračićke opštine danas se nalazi Muzej Goračićke bune, kojim upravlja Biblioteka opštine Lučani. Kroz muzejsku postavku sačuvano je svedočanstvo o događaju od 20. februara 1893. godine, kada je došlo do sukoba meštana i državnih vlasti.

- Tada je vlast iz Beograda pokušala da preuzme lokalnu vlast od legalno izabranih predstavnika opštine. Pošto meštani nisu želeli da predaju opštinski pečat, u Goračiće je poslata vojska. Pregovori nisu dali rezultat, a nakon pucnjave stradalo je 18 meštana, dok je veliki broj ljudi ranjen - rekao je za RINU Slavko Radosavčević, direktor biblioteke.

Foto: RINA

Prema njeghovim rečima danas posetioci u muzeju mogu da vide i originalni opštinski pečat iz 1893. godine, koji je u vreme bune bio jedan od ključnih simbola lokalne vlasti. Sačuvana je i kasa tadašnje opštine, kao i prostorije u kojima su nekada radili predsednik i sekretar opštine.

- Postavka kroz fotografije, dokumenta i izdanja knjiga o Goračićkoj buni, među kojima su i svedočanstva poznata pod nazivom „Krvavi Goračići“, približava posetiocima vreme u kojem se odigrala ova dramatična epizoda srpske istorije. Goračići danas, međutim, nisu samo mesto istorije. Selo i okolna mesta Guberevci i Živica čuvaju tradiciju dobrih domaćina, domaću radinost i mogućnosti za smeštaj, pa ovaj kraj može biti zanimljiv i onima koji žele da spoje obilazak kulturno-istorijskih znamenitosti sa boravkom u prirodi - zaključio je Radosavčević.

Foto: RINA

Muzej Goračićke bune tako ostaje važno mesto sećanja, ali i poziv da se Goračići upoznaju, kao deo Dragačeva u kojem se istorija i danas može videti, čuti i doživeti.