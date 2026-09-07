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Subotica je dobila besplatan javni Wi-Fi u centru grada, koji je namenjen kako građanima, tako i turistima. Nova usluga omogućava korisnicima da bez dodatnih troškova pristupe internetu, koriste mape i navigaciju, kao i da pronađu informacije važne za boravak i kretanje po gradu, prenosi Subotica.com.

Za povezivanje nije potrebna lozinka. Dovoljno je na telefonu ili drugom uređaju pronaći mrežu "WiFi4WB" i pristupiti internetu. Turisti tako mogu da dobiju informacije o gradskim atrakcijama, događajima, smeštaju i ugostiteljskoj ponudi neposredno tokom boravka u centru Subotice, navela je direktorka Turističke organizacije Subotice Božidarka Golubović.

Besplatni internet uveden je u okviru inicijative Evropske unije za postavljanje javnih Wi-Fi mreža u zemljama Zapadnog Balkana, uz podršku GIZ-a. Istovremeno je predstavljen i redizajnirani turistički portal „Visit Subotica“, koji na jednom mestu objedinjuje ponudu grada.

Portal je trenutno dostupan na srpskom, mađarskom i engleskom jeziku, a cilj je da posetiocima i građanima omogući jednostavan pristup što većem broju aktuelnih informacija o Subotici. Iz Turističke organizacije pozvali su sugrađane da se upoznaju sa novim portalom, dok su turistički akteri pozvani da dostave sugestije kako bi sadržaj i ponuda dodatno bili unapređeni.