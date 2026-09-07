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Na kraju Ulice Solunskih ratnika u Leskovcu, na mestu koje je godinama bilo problem zbog učestalih divljih deponija i njihovog paljenja, biće postavljene četiri kamere za video-nadzor. Odluku o tome danas su doneli većnici Grada Leskovca, a kamere će biti postavljene na zidovima objekta nekadašnje fabrike "Džinsi".

Kako je za Jugmediu rekla Bobana Stošić, šefica Odeljenja za zaštitu životne sredine, kamere će pokrivati veliku površinu koja je nedavno čišćena deset dana u saradnji sa leskovačkim komunalnim preduzećima. Video-nadzor će biti povezan sa Komunalnom policijom, a za njegovu nabavku biće izdvojeno 500.000 dinara iz Fonda za zaštitu životne sredine.

Problem na ovoj lokaciji godinama muči stanovnike naselja Slavka Zlatanovića i Ulice Solunskih ratnika, ali i Radničkog naselja. Na divljim deponijama često su paljene automobilske gume kako bi se iz njih izdvojio bakar, što je dodatno ugrožavalo kvalitet vazduha i životnu sredinu. Postavljanjem kamera grad želi da spreči ponovno stvaranje deponije i njeno paljenje, ali i da očišćena površina ostane bez novog otpada.

Ovo će biti treća lokacija na području Leskovca na kojoj se video-nadzor koristi za sprečavanje nastanka i paljenja divljih deponija. Kamere su ranije postavljene kod Velike Biljanice, nakon uklanjanja deponije od oko 250 tona, kao i u blizini Donjeg Stopanja. Prema rečima Stošićeve, na lokaciji kod Velike Biljanice nakon postavljanja nadzora više nije bilo novih deponija, dok se kod Donjeg Stopanja otpad sada pojavljuje duž puta između periferije Leskovca i sela.

Ipak, postoji bojazan da bi se problem nakon čišćenja lokacije u Ulici Solunskih ratnika mogao premestiti na druge delove naselja. Poseban problem predstavljaju oni koji se bave sakupljanjem metala iz otpada, budući da paljenje guma i drugog materijala radi izdvajanja bakra ostavlja ozbiljne posledice po zdravlje ljudi i životnu sredinu.