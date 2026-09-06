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- Ko nije čuo za autohtonu krivovirsku žuju i jedinstven ovčiji sir, sada, posle pet godina trajanja ove manifestacije, zna. A oni koji su ga probali, pamtiće njegov prepoznatljiv ukus - izjavio je ministar za brigu o selu Milan Krkobabić, koji je danas otvorio pete Miholjske susrete sela u Boljevcu i u sklopu njih sirijadu u Krivom viru.

Foto: Emil Vaš

- Ovo je obrazac kako sela Srbije mogu da pokažu svoje pravo lice. Danas je ovde više od 50 izlagača iz cele Srbije i više hiljada posetilaca. Svi dobrog raspoloženja, zadovoljni i ujedinjeni u rešenosti da ovom kraju i svim selima Srbije bude bolje - dodao je Krkobabić.

Izložba sireva u Krivom Viru, posvećena tradiciji proizvodnje sira i stočarstvu ovog kraja, nastala je na prvim Boljevačkim Miholjskim susretima sela 2022. godine. Od tada je iz godine u godinu okupljala sve veći broj proizvođača i posetilaca, prerastajući u prepoznatljivu manifestaciju koja danas u Krivi Vir dovodi izlagače iz čitave zemlje. Njen zaštitni znak je krivovirska žuja, autohtona sorta ovce, vekovima prilagođena planinskim uslovima ovog područja. Nekada je samo u Krivom Viru bilo oko 15.000 grla, dok ih je danas u čitavoj zapadnoj Srbiji trostruko manje.

- Manifestacija je iz godine u godinu sve veća. Sada imamo izlagače i van Zaječarskog okruga, od Pirota do Bečeja i Valjeva. Osim ovčijih, ima kozjih, kravljih, dimljenih, sireva sa različitim dodacima, poput rtanjskog čaja ili borovnice - kaže Mikica Milanović, predsednik Mesne zajednice Krivi Vir i dodaje da ovakve manifestacije imaju veliki značaj za male sredine i njihovu prepoznatljivost.

1/14 Vidi galeriju Krkobabić: Miholjski susreti iznedrili Krivovirsku sirijadu Foto: Emil Vaš

Uz obalu Crnog Timoka pripremala se ovčija čorba, a održana su i takmičenja u tradicionalnim čobanskim igrama, u kojima su učesnici pokazali spretnost, snagu i takmičarski duh.

Ko će poneti titulu za najbolji sir ali i najbolju čorbu, u ime žirija odlučiće vitez kulinarstva Radovan Subin.

Poseban deo programa bio je posvećen kulturno-umetničkim društvima, čiji su nastupi na bini doneli izvorne pesme, igre i folklor ovog dela Srbije.

Osim podrške za održavanje Miholjskih susreta pet godina zaredom, Opština Boljevac je do sada kroz različite programe Ministarstva za brigu o selu potpomognuta sa 24,4 miliona dinara. Kroz Program dodele bespovratnih sredstava za kupovinu sesoke kuće sa okućnicom, useljeno je sedam napuštenih seoskih kuća, a zahvaljujući ostalim programima ovog Ministarstva, bespovratna sredstva dobila je i jedna zadruga, a kupljen je i minibus za prevoz seoskog stanovništva.