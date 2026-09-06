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Poziv pojedincima i grupama građana koji poštuju istoriju da im se pridruže na trećem ''Maršu na Mačkov kamen'', povodom obeležavanja godišnjice slavne bitke iz Prvog svetskog rata, uputilo je Društvo za negovanje tradicija oslobodilačkih ratova Srbije do 1918 – ''Loznički odred''. Marš će biti održan 19. сeptembra, a pešaćiće se dvanaest kilometara, koliko ima od Krupnja do Mačkovog kamena.

Do Krupnja je iz Loznice organizovan autobuski prevoz, u sedam časova na parkingu kod lozničke železničke stanice, a polazak iz Krupnja ka mestu slavne bitke je sat kasnije, ispred Doma kulture ''Politika''. Na prvom maršu održanom pre dve godine bilo je dvadesetak učesnika, prošle stotinak iz Beograda, Požarevca, Belegiša, Bogatića, a najviše iz Loznice i Krupnja koji su krenuli na oko tri sata hodanja koliko je potrebno da se prevali ta deonica.

Organizator ističe da su prijave za marš obavezne, a sve informacije zainteresovani mogu se dobiti na telefone 0644856006, 063257396 i 0694403638. Bitka na Mačkovom kamenu odigrala se od 19. do 22. septembra 1914. godine, posle Cerske bitke, a pre Kolubarske bitke i jedna je, prema oceni brojnih istoričara, od najkrvavijih i najtežih bitaka tokom Prvog svetskog rata. U borbama na Mačkovom kamenu poginulo je 115, a ranjeno 176 srpskih oficira, među kojima i princ Đorđe Karađorđević.