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Povoljne vremenske prilike omogućavaju nesmetano odvijanje saobraćaja koji na kraju vikenda uvek pojačan na prilazima većih gradova, navdi se u saopštenju AMSS.

Prema informacijama Uprave granične Policije Republike Srbije, na (PMV) putničkim terminalima naših GP nema zadržavanja vozila, dok teretna vozila čekaju do šest sati.

Na (TMV) terminalima teretna vozila čekaju na izlazu iz Srbije na graničnom prelazu Batrovci 240 minuta i Šid 180 minuta.

Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja.

Na naplatnim stanicama na auto-putevima u Republici Srbiji nema zadržavanja vozila.

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