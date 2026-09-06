Povoljne vremenske prilike omogućavaju nesmetano odvijanje saobraćaja, dok na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja vozila.
Srbija
KRAJ VIKENDA DONEO GUŽVE NA PRILAZIMA GRADU, ALI I NA GRANICAMA: Teretnjaci stoje satima na izlazu iz Srbije, evo gde je najkritičnije
Slušaj vest
Povoljne vremenske prilike omogućavaju nesmetano odvijanje saobraćaja koji na kraju vikenda uvek pojačan na prilazima većih gradova, navdi se u saopštenju AMSS.
Prema informacijama Uprave granične Policije Republike Srbije, na (PMV) putničkim terminalima naših GP nema zadržavanja vozila, dok teretna vozila čekaju do šest sati.
Na (TMV) terminalima teretna vozila čekaju na izlazu iz Srbije na graničnom prelazu Batrovci 240 minuta i Šid 180 minuta.
Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja.
Na naplatnim stanicama na auto-putevima u Republici Srbiji nema zadržavanja vozila.
Reaguj
Komentariši