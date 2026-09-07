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Vatra je buknula oko tri sata posle ponoći na deponiji u Jovanovcu na periferiji grada, a ugašena je danas nešto pre 11 sati.

U gašenju je, pored vatrogasaca VSB Kragujevac, učestvovalo i JKP Šumadija bagerima i kamionima, kao i preduzeće Korman put.

Gorelo je 70 ari deponije na delu smetlišta prema fabrici Yanfeng.

Tokom vikenda, usled visokih temperatura koje su zahvatile teritoriju Republike Srbije, kao i Šumadijski upravni okrug, zabeležen je veliki broj požara na otvorenom prostoru.

I pored preventivnih mera koje preduzima Uprava za vanredne situacije u Kragujevcu, kao i stalnih apela građanima da se pridržavaju zakona i odgovorno ponašaju prilikom boravka u prirodi, požari su tokom vikenda izbijali na više lokacija na teritoriji opština Knić, Rača, Aranđelovac, Batočina i grada Kragujevca.

1/6 Vidi galeriju Ugašen požar na deponiji u Kragujevcu Foto: UVS Kragujevac

Najveći broj požara zabeležen je na otvorenom prostoru, uglavnom u seoskim i prigradskim područjima. Na teritoriji Rače požar je izbio u selu Veliko Krčmare, dok je na teritoriji Aranđelovca bilo više požara, između ostalog u Raniloviću, Kopljarima i Darosavi. Na teritoriji Batočine požar je zabeležen u Brzanu, dok su u Kragujevcu intervencije realizovane na više gradskih i prigradskih lokacija.

Zahvaljujući brzim i efikasnim intervencijama vatrogasaca-spasilaca, svi požari su stavljeni pod kontrolu, lokalizovani i ugašeni.

Posebno veliki angažman snaga bio je neophodan na požaru u selu Darosava u opštini Aranđelovac, gde je vatra zahvatila oko 10 hektara otvorenog prostora. Na gašenju su bili angažovani svi raspoloživi kapaciteti Vatrogasno-spasilačke brigade Kragujevac, kao i resursi javnih komunalnih preduzeća.

Brzom intervencijom vatrogasaca-spasilaca sprečeno je širenje požara ka stambenim objektima i spasene su sve kuće koje su se nalazile u neposrednoj blizini požarišta.

Načelnik Uprave za vanredne situacije MUP-a u Kragujevcu, pukovnik policije Zoran Kočović, istakao je da ovakva situacija još jednom pokazuje koliko su odgovorno ponašanje građana i brza reakcija nadležnih službi od presudnog značaja.

- Visoke temperature, suvo rastinje i izuzetno povoljni uslovi za širenje vatre predstavljaju veliki rizik od izbijanja požara na otvorenom prostoru. Naše ekipe su tokom vikenda bile maksimalno angažovane i zahvaljujući brzim intervencijama sprečeno je širenje požara i ugrožavanje stambenih objekata. Još jednom apelujemo na građane da budu odgovorni, da ne pale vatru na otvorenom prostoru i da prilikom boravka u prirodi posebno vode računa o mogućnosti izbijanja požara. Jedan trenutak nepažnje može ugroziti ljudske živote, imovinu i životnu sredinu, navodi Kočović.

Tokom nedeljnog popodneva, u Ulici Kraljevačkog bataljona u Kragujevcu, izbio je požar na stovarištu. Usled požara došlo je do eksplozije acetilenskih boca.

Brzom reakcijom vatrogasaca-spasilaca boce su najpre neutralisane, nakon čega je pristupljeno gašenju požara koji se proširio na objekat, a zatim i na prostor iza objekta, sa tendencijom širenja prema železničkoj pruzi. Požar je blagovremenom intervencijom lokalizovan, likvidiran i u potpunosti ugašen.

Uprava za vanredne situacije u Kragujevcu još jednom apeluje na sve građane da se tokom perioda visokih temperatura ponašaju odgovorno, da poštuju propise i uputstva nadležnih službi i da posebnu pažnju obrate prilikom boravka u prirodi.