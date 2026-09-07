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Na zidu u naselju Tulbe nacrtan je lik generala Ratka Mladića u vojnoj uniformi, uz godinu njegovog rođenja, poruku i znak beskonačnosti.

Mural u boji srpske zastave sa likom generala Ratka Mladića osvanuo je na zidu koji se nalazi na ulazu u igralište u gornjem delu grada, u naselju Tulbe, a uradili su ga mladići rođeni 2008. i 2009. godine, saznaje Kurir.

“Hteli smo da ispoštujemo generala koji je nažalost umro. Hteli smo da napravimo gest da pokažemo da ga poštujemo zato što je sve uradio za srpski narod.

1/4 Vidi galeriju Mural Ratku Mladiću u Vranju Foto: Kurir/T.S.

Na muralu je radilo petnaestak drugara. Većinom su iz ovog naselja. Bili su tu i stariji momci koji su nam kupovali i donosili sokove i grickalice u pauzi dok smo radili na muralu, kaže mladić koji je učestvovao u oslikavanju murala sa likom generala Ratka Mladića .

Na muralu, uz lik generala Mladića, ispisana je godina njegovog rođenja uz poruku sa uskličnicima: Ratko heroj.

Na kraju murala iscrtan je znak beskonačnosti.

Ispred murala neretko zastanu građani Vranja koji prolaze tim delom grada kako bi pročitali ono što je napisano uz lik generala Mladića. Osim odraslih, zastanu i deca, s neskrivenom znatiželjom da vide, a onda i pročitaju ono što piše uz lik generala Ratka Mladića.