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Na školskoj zgradi Osnovne škole ''Anta Bogićević'' radovi su počeli 18. februara prošle, a završeni su u aprilu ove godine i ona je sada, od poda do krova, kao nova. Ovih dana očekuje se ''useljaj'' učenika koje čekaju mnogo bolji uslovi za nastavu u najstarijoj lozničkoj osnovnoj školi. Prema rečima direktorke škole Vesne Panić, do juna su izvođeni još neki dodatni radovi, a očekuje se da će u drugoj polovini septembra zgrada ponovo biti u funkciji.

Foto: T.I

Umesto prvobitno planiranih 300 kalendarskih dana radilo se nešto duže, ali je, sudeći prema urađenom, vredelo čekati. Rekonstrukcija i sanacija objekta obuhvatile su građevinske i mašinski radove, elektroinstalacija je urađena u celoj školskoj zgradi, nov krov, modernu protivpožarnu zaštitu, podove, izolaciju zgrade, kompletnu zamenu unutrašnje i spoljašnje stolarije novom, jer je akcenat bio na energetskoj efikasnosti objekta, obnovljena je i fiskulturna sala i nabavljeni neophodni rekviziti.

Foto: T.I

- ''Jugogradnja'' iz Beograda zaista je profesionalno obavila svoj posao, tako da mi nakon svih ovih radova na školskoj zgradi, možemo reći da apsolutno imamo sve novo. Sada čekamo da nadležna agencija proveri kompletnu dokumentaciju i izda rešenje o upotrebnoj dozvoli, a nakon obaveštenja da učenici mogu da uđu u školu, počećemo da koristimo nov, savremen i lepo opremljen objekat. Prioritetni zadatak nam je da sačuvamo novu opremu, i da zgradu učenici pažljivo koriste, kako sam rekla, za sebe, da imaju lep, nov, prijatan i funkcionalan prostor za boravak i rad, ali i da ga sačuvaju za buduće generacije naše škole – rekla je ona.

Foto: T.I