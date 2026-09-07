Slušaj vest

Lozničko Komunalno javno preduzeće ''Naš dom'' obogatilo je vozni park novim kamionom za odnošenje smeća koji je danas stigao. Prema rečima direktora preduzeća Tomislava Mandića, vrednost investicije je malo manje od 18 miliona dinara bez PDV-a, a reč je o kamionu marke ford, zapremine od šesnaest kubika i nabavljen je uz pomoć gradske uprave.

Foto: T.Ilić

- Ove godine značajno smo obnovili vozni park i ovo je četvrti kamion koji stiže. Do sada smo nabavili jedan je kamion podizač, tri kamiona auto-smećara, danas je stigao ovaj, a očekujemo u oktobru još jedan. Sve ovo će nam umnogome pomoći jer do kraja ove, ili eventualno početkom iduće godine imaćemo pokrivenost iznošenja smeća na celoj teritoriji grada Loznice, tako da ćemo smanjiti broj divljih deponija, i imati čistiju životnu sredinu. Od proleća 2027. neće ostati nijedno nepokriveno mesto što se tiče uklanjanja komunalnog otpada. Inače, sledeći kamion koji nam stiže je troosovinac i biće veći od ovoga, od 22 kubika i njega ćemo koristiti za odvoženje smeća iz najudaljenijih mesnih zajednica – kazao je on.

Foto: T.Ilić

Zamenik gradonačelnika Petar Gavrilović istakao je da Grad Loznica zajedno sa resornim ministarstvom i Regionalnom deponijom "Kalenić" kod Uba, učestvuje u obnavljanju voznog parka ''Našeg doma'' koji je do pre nekoliko godina bio u lošem stanju. Sve to radi se sa ciljem ispunjavanja osnovnih elemenata Plana upravljanja otpadom, odnosno pristupanja Loznice Regionalnoj deponiji "Kalenić".

Foto: T.Ilić