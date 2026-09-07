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Polaganjem­ venaca i cveća na platou ispred Spomenika revoluciji odata je pošta oslobodiocima Vranja u Drugom svetskom ratu. Pomen je služilo sveštenstvo Eparhije vranjske. Gradonačelnik Vranja dr Slobodan Milenković istakao je da su tokom šestogodišnjeg sukoba rušene granice, države i čitavi gradovi i da je Drugi svetski rat bio sukob koji je duboko promenio sliku sveta.

- Fašizam je pokušao da nametne svoju ideologiju straha i nasilja, ostavljajući nesagledive posledice. Jedna za drugom evropske prestonice padale su pred naletom nacističke ratne mašinerije. Svet se podelio na dva suprostavljena tabora, sile Osovine i Saveznike. Borbe su se vodile na mnogobrojnim frontovima, a najviše su stradale male evropske države među kojima i tadašnja Kraljevina Jugoslavija, koja je 6. aprila 1941. godine napadnuta, okupirana i rasparčana, rekao je gradonačelnik.

Foto: T.s.

Dodao je da se naš častan i slobodoljubiv narod nije pomirio sa okupacijom i nije pristao da mu se oduzme domovina i pravo na slobodan život. ,,U našoj slavnoj istoriji mnogo je značajnih datuma, a 7. septembar je jedan od njih. To je datum koji je doneo kraj jedne od najtragičnijih epoha u istoriji našeg grada. Prema podacima, u borbama za oslobođenje učestvovalo je 12.000 boraca, a 954 njih su poginula. U bugarske logore internirano je oko 4.000 Vranjanaca. Zverstva počinjena nad stanovništvom Vranja od strane bugarskog okupatora ostaju jedna od najtežih poglavlja i nikada ih ne smemo zaboraviti. Nama je ostavljen zavet da pamtimo naše pretke sa zahvalnošću i ponosom. Njihova ljubav prema otadžbini mora nam biti večni orijentir u svemu što činimo i čemu težimo. Zato moramo hrabro i dostojanstveno čuvati Srbiju, jer je ona naše nasleđe, naš dom i naša obaveza prema generacijama koje dolaze“, zaključio je gradonačelnik. Na skupu je govorila i Sunčica Mladenović, potpredsednica SUBNOR – a Vranje.

Foto: T.s.

- Naša slavna i bogata istorija nije samo prošlost, ona je naš svetionik za budućnost. Zbog toga je naša stalna obaveza da tu istorijsku istinu neprestano prenosimo u nasleđe mlađim generacijama, da učimo našu decu šta znače sloboda i rodoljublje, kako se istorija i istina nikada ne bi prekrile velom zaborava, istakla je Sunčica Mladenović.

Povodom 7. septembra, Dana oslobođenja Vranja u Drugom svetskom ratu održana je svečana sednica Skupštine grada. Predsednica Skupštine grada Zorica Jović, podsetila je da je Drugi svetski rat bio jedan od najtragičnijih razdoblja u istoriji sveta.

- Tokom šestogodišnjeg rata, u kojem je učestvovala 61 država, živote je izgubilo preko 55 miliona ljudi. Neizmerna ljudska tragedija i opomena koju nikada ne smemo zaboraviti.. Ona je dodala da rat nije zaobišao ni Vranje, ni vranjski kraj.

Foto: T.s.

- Bugarska okupaciona vlast želela je da izbriše pripadnost, jezik i nacionalnu svest. Politikom represije, nasilja i progona, pokušavala je da promeni ono što je vekovima oblikovalo identitet ovog kraja. Uprkos pritiscima, duh naroda nije slomljen. Želja za slobodom bila je jača od svih iskušenja koja je rat doneo. Oslobođenje je predstavljalo početak novog poglavlja, nakon godina stradanja i neizvesnosti, istakla je Zorica Jović.

- Zato smo dužni da svoju državu čuvamo s ponosom i dostojanstvom. Da je gradimo i razvijamo, svesni da je njen napredak naša zajednička odgovornost, zaključila je predsednica.

Foto: T.s.

Na Spomenik revoluciji vence i cveće položili su gradonačelnik Vranja dr Slobodan Milenković sa saradnicima, komandant Četvrte brigade Kopnene vojske, brigadni general Grujica Vuković sa saradnicima, načelnik Pčinjskog upravnog okruga Srećko Pejković, narodni poslanici Dragan Nikolić i Goran Nikolić, predsednik GO Vranjska Banja Dragan Sentić, sa saradnicima, zamenik načelnika Policijske uprave u Vranju Dejan Marinković sa saradnicima, načelnik centra BIA Miloš Ristić sa saradnicima, u ime srednjih škola učenici srednje Medicinske škole ,,Dr Izabel Emsli Haton“, predstavnici boračkih organizacija i veterana.