Na graničnom prelazu Gradina putnici čekaju oko 20 minuta, dok teretni kamioni imaju duža zadržavanja na Sremskoj Rači.
Srbija
STANJE NA GRANICAMA! Automobili čekaju na Gradini, a na ovom prelazu je tokom večeri najveći kolaps
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Putnički automobili čekaju oko 20 minuta za ulaz u Srbiju na graničnom prelazu Gradina, dok na ostalim prelazima nema dužih zadržavanja, saopštio je danas Auto-moto savez Srbije (AMSS).
Na teretnim terminalima graničnih prelaza, kamioni čekaju šest sati za izlaz iz Srbije na prelazu Sremska Rača, po četiri sata na Batrovcima i Šidu, tri sata na Kelebiji, dva sata na Bezdanu, kao i oko sat i po na Horgošu, navodi se u saopštenju.
AMSS je naveo da je na autoputevima i glavnim putnim pravcima, kao i na naplatnim rampama i graničnim prelazima, trenutno umeren intenzitet saobraćaja, ali da vožnja u gradskim zonama može biti sporija.
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