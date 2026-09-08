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Putnički automobili čekaju oko 20 minuta za ulaz u Srbiju na graničnom prelazu Gradina, dok na ostalim prelazima nema dužih zadržavanja, saopštio je danas Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Na teretnim terminalima graničnih prelaza, kamioni čekaju šest sati za izlaz iz Srbije na prelazu Sremska Rača, po četiri sata na Batrovcima i Šidu, tri sata na Kelebiji, dva sata na Bezdanu, kao i oko sat i po na Horgošu, navodi se u saopštenju.

AMSS je naveo da je na autoputevima i glavnim putnim pravcima, kao i na naplatnim rampama i graničnim prelazima, trenutno umeren intenzitet saobraćaja, ali da vožnja u gradskim zonama može biti sporija.

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