Nakon svečanog podizanja zastave Sabora i pozdrava prisutnih od strane direktorke Kulturnog centra Kruševac Marije Cvetković, u takmičarskom delu nastupilo je 16 kulturno-umetničkih društava iz Rasinskog, Raškog i Borskog okruga, kao i predstavnici samostalnih pevačkih grupa, vokalni solisti, solisti na tradicionalnim instrumentima. Za stručni proces vrednovanja umetničkih prikaza koji se temelje na očuvanju kulturnog nasleđa učesnika Sabora "Padeški kladenac" ove godine bio je zadužen selektor Saveza amatera Srbije Zoran Jevtić.

U okviru Sabora tradicionalno je otvorena izložba zgotovljenih starih jela, izložba radova sa Likovne kolonije Padeškog kladenca, kao i retrospektivna izložba "40 platna za 40 godina".

Kao i prethodnih godina i sa ovog Sabora jedna od devojaka ponela je titulu "Najlepše Saborice", najšarmantniji učesnik titulu "Naj dilbera", dok je najšarmantnijoj vremešnoj učesnici, sa ciljem da se istakne važna uloga baka u porodici, pripala titula "Naj bake".

Na ovogodišnjem Saboru svojom pesmom i igrom predstavilo se više od stotinu učesnika iz okolnih opština, gradova i okruga, koji imaju bitnu ulogu u očuvanju nacionalnog identiteta, kulture i tradicije: KUD "Čarapanka" Krvavica, KUD "Ćukovac" Veliki Šiljegovac, KUD "Stanislav Binički" Jasika, KUD "Polet" Padež, Milisav Jovanović, Lepenac (Brus), KUD "Ribnica" – Kraljevo, KUD "Mladost" Makrešane, KUD "Branislav Nušić" Šarbanovac - Bor, KUD "Trmčare" Trmčare, KUD "Čarapanski vez" Kobilje, frulaš Slobodan Cakić, KUD "Soko" Dedina, KUD "Miodrag Vučković" Zdravinje, KUD "Rasina" Veliki Kupci, KUD "Gerasim Vujić" Konjuh, KUD "Radomir Jakovljević Jakša" Velika Lomnica, Marko Pendić – selo Trnava, Raška i KUD "Boško Jugović" Bošnjane.

Manifestacija je održana pod pokroviteljstvom Grada Kruševca, a u organizaciji Kulturnog centra Kruševac, KUD-a "Polet" iz Padeža, Mesne zajednice Padež i Crkvene opštine Padež.