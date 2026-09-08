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Ekipe hitne pomoći u Kragujevcu u prethodna 24 sata obavile su 34 terenske intervencije - 23 preko dana i 11 tokom noći.

U ambulanti Zavoda za urgentnu medicinu je obavljeno 45 pregleda odraslih osoba - u toku dana 12, a preko noći 33 pregleda, kao i 19 pregleda dece i adolescenata na pedijatriji.

Na javnom mestu bilo je ukupno 15 intervencija.

- Tokom dana su se najčešće javljali pacijenti sa nesvesticom, karcinomom i povredama. U toku noći pretežno su se javljali pacijenti sa visokim krvnim pritiskom, bolom u grudima i hroničnom bolešću pluća, navode iz kragujevačkog ZUM-a.