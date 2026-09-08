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Vest da je Zoran Milovanović (52), v.d. direktora lozničke filijale Nacionalne službe zapošljavanja, iznenada preminuo sinoć u porodičnoj kući u Voćnjaku šokirala je jutros njegove sugrađane.

Njegove kolege iz filijale NSZ ne mogu da veruju da ga više nema, kažu, juče smo se dogovarali o poslu za danas, a sada smo ostali bez  čoveka koji je bio ne samo veliki stručnjak, posvećen poslu, već i, pre svega, dobar i omiljen čovek.

Zoran je bio dugogodišnji radnik lozničke filijale Nacionalne službe zapošljavanja, a od oktobra 2020. pa sve do preranog odlaska, uspešno je obavljao dužnost v.d. direktora. Ostaće upamćeno da je tokom njegovog mandata broj nezaposlenih doveden na rekordno mali nivo, a da su mnogi našli radna mesta zahvaljujući njegovoj angažovanosti na sprovođenju mera podrške od strane države i lokalne
samouprave.

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Foto: Kurir/T.Ilić

Bio je uvek vedar, energičan, raspoložen za razgovore i dogovore, spreman svakome da pomogne i izađe u susret ako je to moguće. Voleo je i sport, i bio deo FK Radnički iz lozničkog naselja Klupci. Ostaće upamćen kao jedan od omiljenih Lozničana za koga su njegovi sugrađani uvek imali samo lepe reči.

Njegov prerani odlazak veliki je gubitak za njegove kolege, NSZ, grad, a najviše porodicu, njegovu suprugu, sina i ćerku, kojima je bio izuzetno posvećen.

Kurir.rs

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