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Za podršku razvoju preduzetništva na teritoriji Kragujevca ove godine izdvojeno je 16,35 miliona dinara, a ugovore o dodeli subvencija dobilo je 106 preduzetnika i malih preduzeća. Ugovore o dodeli subvencija, namenjenih preduzetnicima iz metalskog i IKT sektora, starih zanata, kao i ženama preduzetnicama, uručio je Dejan Ružić, zamenik gradonačelnika Kragujevca.

- Kada smo 2021. godine započeli ovaj program, ideja je bila da pomognemo pre svega malim i srednjim preduzećima, odnosno preduzetnicima, jer su oni srž ekonomije jednog grada. Ove godine smo izdvojili oko 16,35 miliona dinara, a posebno smo ponosni što smo prepoznali značaj podrške ženama preduzetnicama, rekao je Dejan Ružić.

Ove godine, naglasio je Ružić, najveće interesovanje bilo je upravo među ženama preduzetnicama, koje su činile više od dve trećine ukupnog broja korisnika, pa je subvencije dobilo 76 preduzetnica. Pored žena preduzetnica, programom su obuhvaćeni i stari zanati, kao i metalski i IKT sektor. Ružić je istakao da se iznosi subvencija iz godine u godinu prilagođavaju potrebama privrede i interesovanju preduzetnika.

1/4 Vidi galeriju Grad Kragujevac dodelio 16 miliona dinara subvencija za 106 preduzetnika i malih preduzeća Foto: grad Kragujevac

- Kada smo uveli podršku IKT sektoru, pre četiri godine, bilo je opredeljeno oko 300.000 dinara i prijavio se samo jedan preduzetnik. Ove godine taj iznos je 1,5 miliona dinara. Svake godine osluškujemo šta tržište traži, koliko imamo prijava i u kojim oblastima, i u skladu sa tim revidiramo iznose za narednu godinu, naveo je Ružić.

Od početka realizacije ovog programa, Grad Kragujevac je za podršku preduzetništvu izdvojio ukupno 37 miliona dinara, a subvencije je dobio 141 preduzetnik.