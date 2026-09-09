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U prethodna 24 sata ekipe Hitne pomoći u Kragujevcu obavile su 52 intervencije na terenu – preko dana 35, a tokom noći 17. Lekari u ambulanti Zavoda za urgentnu medicinu obavili su 30 pregleda odraslih osoba, i to tokom dana 12, a preko noći 18 pregleda.

Na javnom mestu bilo je ukupno 11 intervencija.

- Preko dana su se najčešće javljali pacijenti sa visokim krvnim pritiskom i groznicom. Tokom noći pretežno su se javljali pacijenti sa visokim krvnim pritiskom, mučninom i povraćanjem, bolom u stomaku i sniženim krvnim pritiskom - kažu u kragujevačkom ZUM-u.

Kurir.rs

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