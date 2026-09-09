Slušaj vest

Knjiga "Tesla - Srbin sam", istoričara Branislava Stankovića, u kojoj autor nedvosmisleno ukazuje na Teslinu nacionalnu i versku pripadnost, čime bi trebalo da se stavi tačka na prisvajanje velikog naučnika u nekim drugim kulturama, predstavljena je u Biblioteci Vukovog zavičaja.

- Mislim da je ova knjiga jednostavno bila nužna i deficitarna u našem kulturnom prostoru, kazao je autor na početku druženja sa Lozničanima.

- Uspeo sam da od Kongresne biblioteke u Vašingtonu, preko Pariza i neverovatne Tesline prepiske koja se čuva u Muzeju Nikole Tesle, onda sve ono što se nalazi u literaturi, a svedoči o Teslinom srpstvu i njegovoj pripadnosti Srpskoj pravoslavnoj crkvi (SPC), smestim između korica ove knjige. Mislim da je ova knjiga potrebna nama, i možemo da je napišemo samo mi. Niko drugi, pogotovo ne Englez, Hrvat, Austrijanac, ili bilo ko drugi, ne bi napisao knjigu koja svedoči o Teslinom srpstvu. On je bio ukorenjeni kosmopolit, čovek koji je

zainteresovan za opšte ljudsko dobro, ali se ne odriče svoje ukorenjenosti, niti gubi svest o tradiciji i identitetu iz koga je iznikao. Zbog toga mislim da su upravo i on i Mihajlo Pupin, kao i Sveti vladika Nikolaj, uslovno rečeno, svetionici u današnjem vremenu potpune površnosti, banalnosti i gluposti u kojoj živimo, i uzori kako možemo da budemo svoji, kako treba da budemo svoji, ali u isto vreme da znamo kako da komuniciramo sa svetom oko nas – kazao je Stanković.

1/6 Vidi galeriju Knjiga "Tesla - Srbin sam" Foto: Kurir/T.Ilić

Kako je ocenio, mi kao narod "imamo veliki problem, a to je preuzimanje srpske kulturne baštine od strane naših komšija", i to ne samo od Hrvata, prosto imamo tendenciju da se sve što je deo srpskog kulturnog prostora svede na srbijanstvo. Prema logici po kojoj svojataju Teslu po mestu rođenja, car Konstantin je Srbin jer je rođen u Nišu, a Kant je Rus jer je rođen u Kalinjingradu, što je "potpuno bez veze", kazao je on.

- Obrazlažući zašto je Tesla Srbin, Stanković je, pored ostalog naveo, zato što mu je otac bio pravoslavni sveštenik i borac za srpsku naciju i stvar u Lici, posebno za otvaranje srpskih škola, što mu majka potiče iz stare srpske svešteničke porodice, zato što je bio u srodstvu sa 38 sveštenika i monaha SPC, što je njegov ujak Petar Mandić, bio prvi Srbin na tronu zvorničko-tuzlanske eparhije nakon gašenja Pećke patrijaršije.

- Zato što je na predlog Mihajla Pupina bio kum crkve u Geriju, koju je posvetio Svetome Savi, što mu je krsna slava bila Đurđevdan, a devojačka slava njegove majke Lazareva subota. Zato što je njegova ljudska spremnost na žrtvu i opšte dobro iznikla iz kosovskog zaveta, zato što su hrvatske ustaše na Svetog Iliju 1941. u njegovom rodnom Smiljanu zaklale 500 srpske nejači, među kojima je 27 nekrštene dece. Zato što bi, da se tih dana Tesla zatekao u Smiljanu ili Lici, i on završio u Šarenoj jami, ili Jadovnu kao i većina njegovih sunarodnika. Zato što je bio poštovalac crkvene poezije, zato što je u času smrti čitao pesmu Smrt majke Jugovića, zato što je po

sopstvenoj želji na večni put ispraćen uz omiljenu melodiju srpskih ratnika sa Solunskog fronta "Tamo daleko"

– kazao je, pored ostalog, autor knjige.

Podsetio je i da je Tesla 1892, obraćajući se beogradskim studentima, pored ostalog rekao: Svoju radost koju u ovome trenutku osećam, ja ne umem da iskažem, ali se radujem što mogu ovom prilikom da pred vama, mila braćo, izrazim svagda svoje najmilije zadovoljstvo da sam bio i da vazda ostajem samo Srbin i ništa više...I ako ima kakve zasluge za čovečanstvo da se pripiše mome imenu, ta počast više pripada srpskom imenu, srpskom narodu iz čije sam sredine i ja ponikao.

Knjiga Branislava Stankovića donosi dokumentarno svedočanstvo o jednom suštinski važnom događaju-odbrani identiteta Nikole Tesle u akademskoj javnosti početkom 20. veka. Povod je predavanje profesora Hermana Eberta u Minhenu, na kom je Tesla pogrešno predstavljen kao Mađar, i reakcija dvojice srpskih studenata koji su to javno i argumentovano osporili. U završnoj reči samog profesora

stoji: Narod koji ne da da propadaju njegovi veliki ljudi, ni sam ne može propasti.

Inače, knjiga je dobila nagradu Tesla Spirit Award koju svake godine dodeljuje Teslina naučna fondacija iz Filadelfije za najbolju knjigu o Tesli tokom godine. Podsetimo, Nikola Tesla (1856–1943) bio je srpsko-američki pronalazač, inženjer i vizionar, a njegovi izumi u oblasti elektrotehnike i magnetizma temelj su savremenog energetskog sistema i bežičnih komunikacija.