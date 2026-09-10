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U srcu turističkog dela Palića, u Ulici Kanjiški put 6, gradi se novi kompleks namenjen odmoru, relaksaciji, ali i stanovanju. Bellaria Apartments & Spa Palić doneće Paliću 41 apartman, dva stana i poslovni prostor sa sadržajima namenjenim wellnessu i spa programu.

Kompleks će imati ukupnu bruto izgrađenu površinu od 5.060,22 kvadratna metra, dok će neto površina iznositi 4.235,40 kvadratnih metara.

Investitor je firma Kaisen Properties doo iz Subotice, dok je projekat izradila kompanija JKS Projektovanje građenje i inženjering doo iz Subotice. Predračunska vrednost pripremnih radova iznosi 1.140.000 dinara sa PDV-om.

Poslovno-stambena zgrada V kategorije biće spratnosti Po+P+1+Pk i Po+P+2, sa dupleksom, a kompleks će imati 17 garažnih i 20 parking mesta. Objekat čine zgrade A i B.

Nedavnom izmenom lokacijskih uslova promenjena je spratnost objekta, pa je predviđen podrum umesto suterena, dok je prizemlje zamenilo ranije projektovano visoko prizemlje. Izmenjena je i krovna konstrukcija, pa će objekat imati mansardni krov.

U delu prizemlja korigovan je prostor za novoformirani poslovni prostor PP1, koji će činiti jednu celinu sa bazenom, wellnessom i spa sadržajima raspoređenim u prizemlju i podrumu. U tavanskom prostoru višeg dela objekta formirana je gasna kotlarnica, dok je deo garažnog prostora u podrumu pretvoren u ostave.

Kompleks će imati četiri tipa apartmana, koji su predviđeni za izdavanje. Od ukupno 41 apartmana, osam će biti dupleksi.

Površina apartmana kretaće se od 31 kvadratnog metra do komfornih dupleksa od čak 163 kvadratna metra.

Posebnu celinu predstavljaće zona za relaksaciju, koja će zauzimati 392,85 kvadratnih metara. U okviru spa centra biće veliki i mali, odnosno dečji bazen, parno kupatilo, suva sauna, infra kabina, slana soba, aroma tuševi, tepidarijum i prostor za relaks terapiju.

Kompleks je tako zamišljen kao kombinacija apartmanskog smeštaja i sadržaja za odmor, sa wellness i spa ponudom koja bi trebalo da bude jedan od njegovih glavnih aduta.