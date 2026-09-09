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Izložba "Momčilo iz Trbušnice", čiji je autor istoričar Zoran Tošić, biće povodom 120 godina od rođenja Momčila Gavrića, najmlađeg vojnika Prvog svetskog rata, otvorena u nedelju u njegovoj rodnoj kući u Trbušnici.

Tošić kaže da je izložbu priredio i poklonio kako bi bila na tako posebnom mestu – u Gavrićevoj rodnoj kući, koju je nedavno obnovio i od propadanja spasao Željko Tadić iz Trbušnice.

- Ovo nije klasična izložba, uradio sam je kao da se Gavrić obraća deci i govori im šta je važno. Savetuje ih da nikada ne zaborave našu slavnu prošlost, da moraju da pamte šta je prošao srpski narod da nam se zločini ne ponove kao što se jednom već desilo. "Mora se pamtiti radi sebe i budućnosti svoje dece i unučića. Svih onih koji ostaju iza nas. Moli Vas čika Momčilo, pamtite", poručuje im stari ratnik.

Otvaranje je zakazano u nedelju, kada će povodom slavne bitke na Gučevu biti održan i "Gučevski marš", čiji će učesnici proći kroz Trbušnicu, selo u podnožju ove planine – kazao je Tošić.

1/6 Vidi galeriju Izložba o Momčilu Gavriću biće otvorena u nedelju u njegovoj rodnoj kući u Trbušnici Foto: arhiva Muzeja Jadra, Z.T.

U Gavrićevoj rodnoj kući sve prostorije su opremljene kao u doba kada je ovde 1. maja 1906. godine rođen najmlađi kaplar na svetu, ranjenik u proboju Solunskog fronta, dečak koji je imao dvanaest godina kada ga je vojvoda Živojin Mišić unapredio u čin podnarednika i koji je prošao sva najslavnija srpska bojišta u Prvom svetskom ratu.

Iz ove kuće se, kao osmogodišnjak, pošto su mu austrougarski vojnici pobili porodicu, pridružio slavnoj Drinskoj diviziji.

Najmlađi vojnik Velikog rata živeo je u Beogradu sve do 28. aprila 1993. godine, kada je u 87. godini preminuo. Nažalost, dugo je bio zaboravljen i u rodnom kraju. Tek na stogodišnjicu oslobođenja Loznice u Velikom ratu, 2018. godine, dobio je spomenik, jedna ulica na Lagatoru zove se po njemu, a od januara 2020. Gavrićevo ime nosi garnizon Vojske Srbije u Klupcima.

"Momčilo iz Trbušnice" podseća posetioce njegovog rodnog ognjišta na jedinstvenu sudbinu čoveka koga život nije mazio, velikog patriote, kome je pre 112 godina u jednom danu ugašeno detinjstvo.