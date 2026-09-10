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Tradicionalna i nadaleko čuvena manifestacija „Rakijada“ održava se 3.oktobra u selu Pranjani kod Gornjeg Milanovca. Ova manifestacija duže od dve decenije okuplja najbolje proizvođače, ljubitelje rakije, kao i sve ljubitelje dobrog druženja i očuvanja tradicije.

Posetioce očekuje bogat program, u okviru kojeg će se birati najbolje rakije, održati čuveno takmičenje u ispijanju, kao i nadmetanje za najbolju gibanicu. Uz to, biće priređeni i različiti kulturno-umetnički i zabavni sadržaji.

- I ove godine biće održano ekipno takmičenje u ispijanju rakije. Ekipu čini pet osoba – četiri takmičara i jedan “logističar“, čiji je zadatak da sipa piće i brine o bezbednom povratku ekipe kući. Takmičare očekuju tri izazova i to prepoznavanje bezbojnih rakija po vrsti i jačini, ispijanje 750 ml rakije i prelazak preko grede postavljene na zemlji i ispijanje još 750 ml rakije i i izvlačenje nategom u menzuru, po principu ko više izvuče - kažu za RINU organizatori.

Foto: Dejan Đusić

Proizvođači koji žele da svoje rakije prijave za takmičenje potrebno je da pošalju uzorak u staklenoj boci zapremine najmanje 0,7 litara. Na boci moraju biti navedeni: vrsta rakije, jačina (do 45%), godina proizvodnje, ime i prezime proizvođača, adresa i broj telefona.

Kotizacija iznosi 1.800 dinara po uzorku, dok za učesnike iz inostranstva iznosi 15 evra. Kotizaciju se šalje u paketu sa uzorcima. Proizvođači koji prijave četiri ili više uzoraka dobijaju ručak za dve osobe na dan dodele nagrada.

Krajnji rok za slanje uzoraka je 15. septembar, a proglašenje pobednika i uručenje nagrada biće održano 3. oktobra u Pranjanima.

Takmičenje obuhvata sledeće kategorije: šljivovu rakiju (mladu i staru), rakije od grožđa, krušku, kajsiju, dunju, jabuku, likere i ostala pića poput pelinkovca, džina i travarice.