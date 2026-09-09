Priznanje Šahovskog saveza Srbije za doprinos i afirmaciju šaha Gradu Loznici uručeno je danas u Beogradu, saopšteno je iz gradske uprave. Na svečanosti povodom 78 godina od osnivanja Šahovskog saveza Srbije u ime lokalne samouprave priznanje je primio zamenik gradonačelnika Petar Gavrilović.

Priznanje je, kako je navedeno, rezultat aktivnosti kojima je u prethodnom periodu šah dobio značajnije mesto u sportskom i obrazovnom životu Loznice. Na teritoriji grada, kako se ističe, deluje pet šahovskih klubova, a lokalna samouprava podržava njihov rad, učešće na takmičenjima i organizaciju turnira. Ove godine drugi put je organizovan i Međunarodni turnir ''Loznica open'', koji je okupio oko 200 šahista iz Srbije i regiona. Poseban pomak napravljen je u povezivanju šaha i obrazovanja. Loznica je bila jedan od pet gradova u Srbiji u kojima je Šahovski savez Srbije, pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvete, organizovao program "Šah — više od igre".