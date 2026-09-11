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Kragujevac bi uskoro mogao da dobije novi vrtić kapaciteta do 210 dece. Grad je raspisao javni poziv za izradu projektne dokumentacije za objekat koji će biti izgrađen na mestu postojećeg vrtića "Bubamara – Đurđevak", na uglu ulica Dragoljuba Božovića Žuće i Miroslava Antića.

Planirano je da novi objekat ima do 1.370 kvadratnih metara bruto razvijene građevinske površine, bez podruma, a projekat će finansirati Grad Kragujevac, odnosno Gradska uprava za razvoj i investicije.

Postojeći vrtić je prethodno iseljen zbog problema sa sleganjem objekta. U tehničkoj dokumentaciji navodi se da su na zgradi utvrđena oštećenja koja predstavljaju opasnost po njenu stabilnost i bezbednost. Građevinska inspekcija je krajem 2024. godine donela rešenje o zabrani korišćenja objekta, nakon čega su sprovedena geološka istraživanja i izrađen elaborat geomehanike.

Novim projektom predviđen je savremen prostor za boravak dece, sa grupnim sobama, garderobama, sanitarnim prostorijama, višenamenskom prostorijom, prostorijom za izolaciju bolesne dece, distributivnom kuhinjom i prostorijama za zaposlene. Posebna pažnja treba da bude posvećena pristupačnosti objekta, dok je planirano i adekvatno uređenje dvorišta sa zelenim površinama.

Potencijalnim ponuđačima omogućen je obilazak lokacije uz prethodnu najavu, a rok za podnošenje prijava je 5. oktobar.