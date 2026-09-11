Slušaj vest

Posle tri decenije čekanja, učenici Gimnazije "Laza Kostić" na novosadskom Telepu od danas imaju svoju fiskulturnu salu. Novoizgrađeni sportski kompleks prostire se na oko 2.000 kvadratnih metara, a u njegovu izgradnju i opremanje uloženo je nešto više od 711 miliona dinara.

Objekat je izgrađen zajedničkim sredstvima Pokrajinske vlade i Grada Novog Sada, koji su projekat finansirali u jednakim iznosima. Kompleks je opremljen savremenom sportskom opremom, ima visok stepen energetske efikasnosti i centralizovani sistem grejanja i hlađenja, pa će moći da se koristi tokom cele godine.

Foto: Uprava za kapitalna ulaganja Vojvodine

Pored velike fiskulturne sale, učenicima su na raspolaganju svlačionice za dečake i devojčice sa tuš-kabinama, kabineti za profesore fizičkog vaspitanja, kao i dve dodatne učionice sa kabinetima za nastavnike. U okviru kompleksa uređeni su i spoljašnji amfiteatar namenjen okupljanju učenika, kao i parking sa 21 mestom.

Foto: Uprava za kapitalna ulaganja Vojvodine

Gimnazija "Laza Kostić" na svoju salu čekala je 30 godina, pa se nastava fizičkog vaspitanja do sada odvijala na udaljenim lokacijama, u balonima, sportskim centrima i teretanama. Direktorka škole Jasmina Vukovljak ocenila je da je otvaranje objekta veliki dan za učenike i profesore, posebno jer će đaci konačno imati prostor u kojem će moći da imaju redovnu nastavu fizičkog, ali i da se bave različitim sportovima.

Foto: Grad Novi Sad

Novoizgrađeni kompleks obišli su predsednica Pokrajinske vlade Maja Gojković i gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin, koji su istakli značaj zajedničkog ulaganja u obrazovnu infrastrukturu. Najavljeno je i dalje uređenje spoljašnjih sadržaja kompleksa, dok je iz Grada poručeno da će se nastaviti sa ulaganjima u novosadske škole.