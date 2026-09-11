POSLE 30 GODINA ČEKANJA! Gimnazija "Laza Kostić" dobila novu fiskulturnu salu i sportski kompleks od 2.000 kvadrata (FOTO)
Posle tri decenije čekanja, učenici Gimnazije "Laza Kostić" na novosadskom Telepu od danas imaju svoju fiskulturnu salu. Novoizgrađeni sportski kompleks prostire se na oko 2.000 kvadratnih metara, a u njegovu izgradnju i opremanje uloženo je nešto više od 711 miliona dinara.
Objekat je izgrađen zajedničkim sredstvima Pokrajinske vlade i Grada Novog Sada, koji su projekat finansirali u jednakim iznosima. Kompleks je opremljen savremenom sportskom opremom, ima visok stepen energetske efikasnosti i centralizovani sistem grejanja i hlađenja, pa će moći da se koristi tokom cele godine.
Pored velike fiskulturne sale, učenicima su na raspolaganju svlačionice za dečake i devojčice sa tuš-kabinama, kabineti za profesore fizičkog vaspitanja, kao i dve dodatne učionice sa kabinetima za nastavnike. U okviru kompleksa uređeni su i spoljašnji amfiteatar namenjen okupljanju učenika, kao i parking sa 21 mestom.
Gimnazija "Laza Kostić" na svoju salu čekala je 30 godina, pa se nastava fizičkog vaspitanja do sada odvijala na udaljenim lokacijama, u balonima, sportskim centrima i teretanama. Direktorka škole Jasmina Vukovljak ocenila je da je otvaranje objekta veliki dan za učenike i profesore, posebno jer će đaci konačno imati prostor u kojem će moći da imaju redovnu nastavu fizičkog, ali i da se bave različitim sportovima.
Novoizgrađeni kompleks obišli su predsednica Pokrajinske vlade Maja Gojković i gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin, koji su istakli značaj zajedničkog ulaganja u obrazovnu infrastrukturu. Najavljeno je i dalje uređenje spoljašnjih sadržaja kompleksa, dok je iz Grada poručeno da će se nastaviti sa ulaganjima u novosadske škole.
Kurir.rs