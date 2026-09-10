Ekipe kragujevačkog Zavoda za urgentnu medicinu u prethodna 24 sata obavile su 53 terenske intervencije - 34 tokom dana i 19 tokom noći. U ambulanti Službe hitne medicinske pomoći pregledana su 42 odrasla pacijenta - 18 tokom dana i 24 tokom noći, dok je na pedijatriji obavljeno 29 pregleda dece i adolescenata.