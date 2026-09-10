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Ekipe kragujevačkog Zavoda za urgentnu medicinu u prethodna 24 sata obavile su 53 terenske intervencije - 34 tokom dana i 19 tokom noći. U ambulanti Službe hitne medicinske pomoći pregledana su 42 odrasla pacijenta - 18 tokom dana i 24 tokom noći, dok je na pedijatriji obavljeno 29 pregleda dece i adolescenata.

Na javnim mestima intervenisano je ukupno 10 puta.

- Tokom dana su se najčešće javljali pacijenti sa visokim krvnim pritiskom, nesvesticom i karcinomom. Tokom noći pretežno su se javljali pacijenti sa visokim krvnim pritiskom, hroničnom bolešću pluća i površinskim povredama - navode iz ZUM Kragujevac.

Kurir.rs

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