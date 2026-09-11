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Dobra vest za zdravstvene radnike u Nišu - Univerzitetski klinički centar Niš raspisao je oglas za prijem 62 zdravstvena radnika na određeno vreme, sa punim radnim vremenom. Najviše je otvoreno mesta za medicinske sestre i tehničare, ali se traže i zaposleni drugih zdravstvenih profila.

Prema oglasu objavljenom 7. septembra 2026. godine, UKC Niš traži 23 medicinske sestre ili tehničara i 22 više medicinske sestre ili tehničara. Otvoreno je i šest radnih mesta za više radiološke tehničare, šest za medicinske sestre za zdravstvenu zaštitu dece, odnosno pedijatrijske sestre, kao i mesta za više laboratorijske tehničare, medicinske sestre i tehničare u ginekologiji i akušerstvu i laboratorijske tehničare.

Radni odnos zasniva se na određeno vreme, a ugovori će prema uslovima oglasa biti zaključeni do 31. decembra 2026. godine. Postoji mogućnost produženja angažovanja ukoliko bude produženo važenje odgovarajuće instrukcije Ministarstva zdravlja, dok angažovanje može trajati najduže 24 meseca od potpisivanja ugovora, odnosno do povratka privremeno odsutnog zaposlenog, u zavisnosti od konkretnog radnog mesta.

Uslovi zavise od pozicije, ali kandidati moraju da imaju odgovarajuće obrazovanje, položen stručni ispit i važeću licencu, odnosno ispunjene posebne uslove za određeni zdravstveni profil. Uz prijavu je potrebno dostaviti traženu dokumentaciju, uključujući diplomu, dokaze o položenom stručnom ispitu i licenci, kao i očitanu ličnu kartu. Izabrani kandidati će prilikom zasnivanja radnog odnosa morati da dostave i lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti.

Prijave se mogu podneti lično na pisarnici UKC Niš ili poslati preporučenom poštom na adresu Bulevar dr Zorana Đinđića 48, Niš. Rok za prijavu je osam dana od objavljivanja oglasa na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje. Kandidati koji ispunjavaju uslove biće pozvani na razgovor sa komisijom, a konačnu odluku o izboru doneće vršilac dužnosti direktora UKC Niš.