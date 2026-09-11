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Na petlji Kovilj danas počinje četvrta faza radova na rehabilitaciji kolovoza, zbog čega će petlja biti zatvorena za saobraćaj do 26. septembra u 12 časova, saopštili su "Putevi Srbije". Radovi će se izvoditi ukoliko vremenski uslovi budu povoljni.

Tokom ove faze, u smeru Subotica - Beograd, saobraćaj će biti preusmeren kroz službene prolaze i odvijaće se preticajnom trakom u suprotnom smeru, odnosno smeru Beograd - Subotica. Radovi na kolovozu biće izvođeni u sve tri saobraćajne trake u smeru Subotica - Beograd, dok će se u suprotnom smeru saobraćaj odvijati voznom i zaustavnom trakom.

Predviđeno je i potpuno zatvaranje petlje Kovilj, odnosno kraka Novi Sad - Kovilj i kraka Kovilj - Beograd. Zbog toga će vozači koji iz Kovilja putuju prema Beogradu biti preusmeravani državnim putevima preko Šajkaša, Budisave i Kaća do petlje Novi Sad Istok.

U suprotnom smeru, saobraćaj iz Novog Sada prema Kovilju vodiće se preko petlje Novi Sad Istok, Kaća, Budisave i Šajkaša. "Putevi Srbije" navode da će radovi biti obezbeđeni odgovarajućom saobraćajnom signalizacijom i opremom.