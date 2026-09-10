Protiv D. L. (89) iz sela Dedinac kod Kuršumlije biće podneta krivična prijava zbog izazivanja opšte opasnosti, nakon što je njegovom nepažnjom u nedelju, 6. septembra, izbio požar u ovom selu.

U požaru su izgoreli delovi šume, četiri napuštene kuće i voćnjaci . Vatra se brzo proširila, a gašenje je bilo otežano zbog visokih temperatura i vetra.

Kako se sumnja, D. L. je tog dana pokušavao da se oslobodi stršljena tako što je zapalio njihovo gnezdo na drvetu. Međutim, vatra se ubrzo otela kontroli i zahvatila okolno rastinje, nakon čega se požar proširio na širi prostor.