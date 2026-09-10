Slušaj vest

Protiv D. L. (89) iz sela Dedinac kod Kuršumlije biće podneta krivična prijava zbog izazivanja opšte opasnosti, nakon što je njegovom nepažnjom u nedelju, 6. septembra, izbio požar u ovom selu.

U požaru su izgoreli delovi šume, četiri napuštene kuće i voćnjaci. Vatra se brzo proširila, a gašenje je bilo otežano zbog visokih temperatura i vetra.

Kako se sumnja, D. L. je tog dana pokušavao da se oslobodi stršljena tako što je zapalio njihovo gnezdo na drvetu. Međutim, vatra se ubrzo otela kontroli i zahvatila okolno rastinje, nakon čega se požar proširio na širi prostor.

Kurir.rs

Ne propustiteBeograd"BUDUĆNOST MEDICINE" NA EXPO 2027! Beograd domaćin prvog Evroazijskog kongresa integrativne medicine (FOTO)
Budućnost medicine (1).jpg
SrbijaVISOK PRITISAK, NESVESTICA, PLUĆNE TEGOBE... Hitna pomoć u Kragujevcu imala pune ruke posla, 53 intervencije za 24 sata
Hitna pomoć kragujevac (1).jpg
SrbijaNIČE NOVI LUKSUZNI KOMPLEKS NA PALIĆU! 41 apartman, bazeni, saune, slana soba i spa centar na više od 5.000 kvadrata
1111.jpg
SrbijaRAKIJA, GIBANICA I TAKMIČENJE DO POSLEDNJE KAPI! Čuvena Rakijada u Pranjanima zakazana za 3. oktobar, sprema se pravi spektakl
rakija