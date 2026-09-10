Požar u selu Dedinac zahvatio je šumu, četiri napuštene kuće i voćnjake, a protiv 89-godišnjaka biće podneta krivična prijava.
Srbija
Deka (89) hteo da se reši stršljenova, pa zapalio kuće, šumu i voćnjake! Vatra kod Kuršumlije se otela kontroli, protiv penzionera podneta krivična prijava
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Protiv D. L. (89) iz sela Dedinac kod Kuršumlije biće podneta krivična prijava zbog izazivanja opšte opasnosti, nakon što je njegovom nepažnjom u nedelju, 6. septembra, izbio požar u ovom selu.
U požaru su izgoreli delovi šume, četiri napuštene kuće i voćnjaci. Vatra se brzo proširila, a gašenje je bilo otežano zbog visokih temperatura i vetra.
Kako se sumnja, D. L. je tog dana pokušavao da se oslobodi stršljena tako što je zapalio njihovo gnezdo na drvetu. Međutim, vatra se ubrzo otela kontroli i zahvatila okolno rastinje, nakon čega se požar proširio na širi prostor.
Kurir.rs
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