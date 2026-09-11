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Idejno rešenje maskote nazvane Vuki, autora Nemanje Mandića, predstavljaće grad Loznicu na specijalizovanoj svetskoj izložbi EXPO 2027 koja će biti održana u Beogradu. Izabrano je kao najbolje na javnom konkursu za maskotu, a nagrade autorima tri prvorangirana rešenja danas je uručila gradonačelnica Dragana Lukić.

Za prvo mesto je Mandiću dodeljena nagrada od 200.000 dinara. Vuki je, kako je saopšteno iz gradske uprave, inspirisan likom i delom reformatora azbuke i srpskog pisma Vuka Stefanovića Karadžića, kao i tradicijom, kulturnim nasleđem i simbolima lozničkog kraja.

Foto: Gradska uprava

Drugo mesto i nagrada od 150.000 pripali su Anđeli Avramović za idejno rešenje "Drinka", koje kroz lik devojčice povezuje mladost, znanje, tradiciju i pripadnost zajednici, dok je 100.000 dinara, kao treća, osvojila je Snežana Pantić, nastavnica matematike u OŠ Vuk Karadžić, za maskotu "Vulo", osmišljenu kao spoj prirode, kulturnog nasleđa, tradicije, tehnologije i budućnosti.

Mandić se, kako je navedeno, odrekao dela nagrade, u iznosu od 100.000 dinara, u korist dece koja su učestvovala na konkursu.

Podsetimo, javni konkurs za izradu idejnog rešenja maskote grada koja će predstavljati Loznicu na međunarodnoj izložbi EKSPO 2027. godine, Grad Loznica raspisao je u maju, a bio je otvoren za fizička i pravna lica sa teritorije Srbije. Inače, na konkurs su stigle 22 prijave od kojih je jedna bila neblagovremena.