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Najlepši banjski park u Srbiji ovoga vikenda biće još lepši, a dodatno će ga ukrasiti učesnici trinaestog "Kraljevskog karnevala" koji će u subotu biti održan u Banji Koviljači.

Najavljen je dolazak između 500 i 600 učesnika karnevalskih gradova iz Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Severne Makedonije, kao i veliki broj karnevalskih grupa iz Loznice i više gradova Srbije.

Foto: Kurir/T.Ilić

Učesnici karnevala biće i brojne dečje ustanove, vrtići, škole, a gosti će biti i predstavnici Borda Međunarodne federacije evropskih karnevalskih gradova. Koviljača će ponovo biti mesto susreta, druženja, zabave, pesme i igre, karnevalski defile proći će od 18 časova banjskim parkom, a svaka karnevalska grupa nastupiće ispred čuvene dvorane Kur-salon. Loznica je u članstvu Federacije evropskih karnevalskih gradova u A kategoriji, a lani su na karnevalu učestvovale 23 karnevalske grupe sa oko 500 učesnika.

Foto: Kurir/T.Ilić

Organizator manifestacije je, kao i minulih godina, Udruženje građana "Kraljevski karneval" Banja Koviljača, a pokrovitelj Grad Loznica.

Foto: Kurir/T.Ilić

Ostaje još samo da brojka 13 ne bude baksuzna i da vreme bude naklonjeno karnevalu, kako bi svi imali priliku da uživaju u još jednom druženju u maskama i šarenim kostimima, uz ples i smeh.