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Malo više od tri po miliona dinara, koliko iznosi ukupna vrednost projekta koji će zajednički finansirati Ministarstvo zaštite životne sredine i Grad Loznica, biće izdvojeno za ozelenjavanje Omladinskog parka na lozničkom Lagatoru. Ugovor je sa ministarkom Sarom Pavkov u četvrtak potpisala Dragana Lukić, gradonačelnica Loznice, saopšteno je iz gradske uprave.

Foto: Gradska uprava Loznice

Loznici je ministarstvo odobrilo oko 2,8 miliona dinara, odnosno 80 odsto vrednosti projekta, što je maksimalan iznos koji je lokalna samouprava tražila na javnom konkursu. Preostalih, kako je precizirano, 711.104 dinara biće obezbeđeno iz lokalnog budžeta Loznice. Projekat ''Ozelenjavanje Omladinskog parka Lagator'' u Loznici, kako je navedeno, obuhvatiće površinu od oko jednog hektara, na kojoj će biti zasađene autohtone vrste drveća prilagođene uslovima ovog područja.

Foto: Gradska uprava Loznice