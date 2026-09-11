TRI I PO MILIONA ZA OZELENJAVANJE OMLADINSKOG PARKA: Loznica potpisala ugovor sa Ministarstvom zaštite životne sredine
Malo više od tri po miliona dinara, koliko iznosi ukupna vrednost projekta koji će zajednički finansirati Ministarstvo zaštite životne sredine i Grad Loznica, biće izdvojeno za ozelenjavanje Omladinskog parka na lozničkom Lagatoru. Ugovor je sa ministarkom Sarom Pavkov u četvrtak potpisala Dragana Lukić, gradonačelnica Loznice, saopšteno je iz gradske uprave.
Loznici je ministarstvo odobrilo oko 2,8 miliona dinara, odnosno 80 odsto vrednosti projekta, što je maksimalan iznos koji je lokalna samouprava tražila na javnom konkursu. Preostalih, kako je precizirano, 711.104 dinara biće obezbeđeno iz lokalnog budžeta Loznice. Projekat ''Ozelenjavanje Omladinskog parka Lagator'' u Loznici, kako je navedeno, obuhvatiće površinu od oko jednog hektara, na kojoj će biti zasađene autohtone vrste drveća prilagođene uslovima ovog područja.
Novi zasadi doprineće uređenju i unapređenju javnog prostora na Lagatoru, smanjenju urbanog zagrevanja i poboljšanju vodno-vazdušnih svojstava zemljišta. Sredstva su odobrena u okviru programa resornog ministarstva namenjenog očuvanju i zaštiti zemljišta kao prirodnog resursa, stoji u saopštenju.