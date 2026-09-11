Najviše pacijenata javljalo se zbog visokog krvnog pritiska, povreda i poremećaja srčanog ritma, navode iz Hitne pomoći.
Srbija
VISOK PRITISAK, POVREDE I POREMEĆAJ SRČANOG RITMA: Hitna pomoć u Kragujevcu za 24 sata imala 38 terenskih intervencija
Slušaj vest
U prethodna 24 sata ekipe Hitne pomoći u Kragujevcu obavile su 38 terenskih intervencija, sve tokom dana. Lekari u ambulanti Zavoda za urgentnu medicinu pregledali su 43 odrasle osobe – 16 tokom dana i 27 tokom noći. Na javnim mestima bilo je ukupno 21 intervencija.
- Tokom dana najčešće su se javljali pacijenti sa visokim krvnim pritiskom, povredama, poremećajem srčanog ritma i karcinomom. Tokom noći pretežno su se javljali pacijenti sa visokim krvnim pritiskom, površinskim povredama glave, ramena i podlaktice, hroničnom bolešću pluća i povišenim krvnim pritiskom - kažu u kragujevačkoj službi Hitne pomoći.
Kurir.rs
Reaguj
Komentariši