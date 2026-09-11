U prethodna 24 sata ekipe Hitne pomoći u Kragujevcu obavile su 38 terenskih intervencija, sve tokom dana. Lekari u ambulanti Zavoda za urgentnu medicinu pregledali su 43 odrasle osobe – 16 tokom dana i 27 tokom noći. Na javnim mestima bilo je ukupno 21 intervencija.