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Kod spomen-kosturnice na Gučevu velikim skupom u nedelju će, tačno u podne, biti obeležena 112. godišnjica čuvene bitke na ovoj planini iz Prvog svetskog rata, poznate kao "Bitka iznad oblaka", saopšteno je iz lozničkog Centra za kulturu "Vuk Karadžić".

Posle polaganja venaca obratiće se predstavnici Grada Loznice, kao i Udruženja građana "Gučevski marš", a onda će o borbama na Gučevu govoriti istoričar Stefan Pavlović iz Muzeja Jadra. Kod spomen-kosturnice na Gučevu biće izveden i prigodan program uz učešće guslara Lazara Stamenića i etno-grupe "Lozice".

U programu obeležavanja učestvovaće i Udruženje građana "Gučevski marš", koje će istoga dana do spomenika na Gučevu organizovati pešačenje iz Loznice. Učesnici će se okupiti u pola osam ujutru kod Crkve Pokrova Presvete Bogorodice, odakle će prevaliti oko jedanaest kilometara i na taj način šesti put odati počast gučevskim junacima, a tokom marša pridružiće im se i učesnici iz Banje Koviljače.

1/5 Vidi galeriju Marš na Gučevo Foto: Kurir/T.Ilić

Podsetimo, na Gučevu su 55 dana, od septembra do početka novembra 1914. godine, vođene teške borbe. Bitka na Gučevu bila je jedna od najtežih borbi tokom Velikog rata i jedna od prvih rovovskih bitaka na svetu.

Spomenik je zajednička grobnica srpskih i austrougarskih vojnika izginulih na ovoj planini. Kao spomen-kosturnicu svojim soldatima Austrijanci su ga podigli 1916. godine, da bi po oslobođenju tu bili sahranjeni i srpski vojnici, a austrougarska obeležja zamenjena našim, tako da je to od 1929. godine postala zajednička grobnica u kojoj počiva oko četiri hiljade palih ratnika dve neprijateljske strane.

Za građane koji žele da prisustvuju obeležavanju godišnjice Gučevske bitke Centar za kulturu i Grad Loznica obezbedili su besplatan prevoz. Polazak autobusa je iz Loznice, sa parkinga kod železničke stanice, u nedelju u pola jedanaest, a povratak po završetku programa, navode iz Centra za kulturu.