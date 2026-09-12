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Dom zdravlja Niš danas, u subotu 12. septembra, organizuje besplatne preventivne i skrining preglede, bez zakazivanja, u periodu od 7 do 14 časova. Građanima će biti dostupni pregledi i testiranja za rano otkrivanje više bolesti, kao i savetovanja i preventivni pregledi različitih službi.

Služba za zdravstvenu zaštitu žena poziva žene od 25 do 64 godine da urade PAPA test u okviru skrininga za rano otkrivanje raka grlića materice. Uzimanje brisa obavljaće se na prvom spratu, u ordinaciji broj 55, u prostoru Službe za zdravstvenu zaštitu žena u centralnom objektu Doma zdravlja Niš. Ženama će takođe biti omogućena obuka za samopregled dojke.

Služba za zdravstvenu zaštitu odraslih obavljaće skrininge za rano otkrivanje raka debelog creva, kardiovaskularnih bolesti, dijabetesa i depresije, uključujući merenje krvnog pritiska. Žene od 50 do 69 godina mogu da se odazovu skriningu za rak dojke i obave mamografiju, dok je osobama od 50 do 74 godine sa pušačkim stažom od najmanje 30 godina namenjen skrining za rak pluća uz pomoć low-dose CT tehnologije.

Posebna pažnja biće posvećena i promenama na koži. Na Odeljenju dermatovenerologije lekar specijalista pregledaće sve zainteresovane građane, bez obzira na uzrast, a posebna pažnja biće usmerena na mladeže i pigmentne promene. Pregledi se obavljaju dermoskopom, uređajem koji uvećava promene na koži i omogućava detaljnije sagledavanje njihove strukture, ivica, boje, rasporeda pigmentacije i krvnih sudova.

U okviru današnje akcije Služba za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju obavljaće i određivanje koštane gustine, odnosno denzitometriju. Svi pregledi dostupni su u periodu od 7 do 14 časova, a za njih, prema informacijama Doma zdravlja Niš, nije potrebno prethodno zakazivanje.