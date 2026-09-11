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Svetozar Obradović iz Sremske Mitrovice krenuće 26. septembra na hodočašće dugo oko 300 kilometara, od Sremske Mitrovice do manastira Studenica, a svoj put posvetiće maloj Luni iz okoline grada, kojoj su potrebna sredstva za lečenje.

Na put će krenuti ujutru, između 7 i 8 časova, iz crkve u naselju Kamenjar, a plan je da pešači osam dana.

Ruta vodi preko Šapca, Koceljeve, Valjeva, Kosjerića, Arilja, Ivanjice i Pridvorice, sve do Studenice.

Foto: D.Š.

Svetozar planira da dnevno prelazi između 35 i 40 kilometara, u zavisnosti od vremena, terena i uslova na putu.

- Nisam ranije imao slično iskustvo. Pripremam se kroz ishranu i vežbanje, a planiram da idem sa bratom. Nosiću ranac težak oko deset kilograma, osnovne stvari, dve flaše vode, kabanicu, sredstva za higijenu i presvlaku - kaže Svetozar.

Smeštaj će uglavnom organizovati u hodu, a u pojedinim mestima pomoć mu već nude ljudi koji žele da podrže ovu akciju.

"Za mene je ovo put vere i humanosti"

Ideja o Studenici, kaže, nije nastala kao unapred definisan plan.

- Ne znam ni sam kako sam izabrao baš Studenicu. Prvo sam izabrao hodočašće, a Studenica se nekako sama nametnula kada sam prolazio pored nje - rekao je.

Manastir Studenica - Bogorodičina crkva Foto: Ivan Vdovin / Alamy / Profimedia

Lunu je upoznao kasnije, preko prijatelja.

- Želeo sam da pomognem detetu iz okoline Sremske Mitrovice. Važne su mi i molitva i prikupljanje pomoći. To mora da ide jedno sa drugim - dodao je.

Tokom puta obilaziće i manastir Pridvoricu, dok će pauze i ostatak dnevnog rasporeda prilagođavati vremenu i situaciji na putu.

Svetozar kaže da se puta ne plaši.

- Ne pribojavam se ničega. Ne može da bude opasnosti kada je ovakva misija u pitanju - tvrdi Svetozar.

Njegovo kretanje građani će moći da prate preko društvenih mreža – Fejsbuka, Instagrama i TikToka, gde će objavljivati informacije sa puta.

Odluka pala na Ostrogu

Bilo je, kaže, i trenutaka kada je razmišljao da hodočašće odloži.

- Kada su se pojavile sumnje i nesigurnost, kao da sam želeo da pomerim hodočašće. Na Ostrogu sam shvatio da to moram da uradim. Da je to moja misija - ispričao je.

Foto: Milos Vujovic / AFP / Profimedia

Najvažnije mu je, kaže, da istraje do kraja i da akcija za Lunu dobije što veću podršku.

- Verujem da će se skupiti pomoć. Ima mnogo humanih ljudi koji će sigurno pomoći. Voleo bih da ljudi ne razmišljaju o tome da li je 200 dinara malo, nego o gestu. Malo žrtve i odricanja nekome može mnogo da pomogne - dodao je.

Na pitanje šta će osećati kada konačno stigne u Studenicu, odgovor je jednostavan:

- Sigurno olakšanje, ali i jedan vid ponosa i istrajnosti. Za mene je ovo put vere i humanosti - zaključuje Svetozar.

KO JE MALA LUNA

Foto: Budi Human

Luna Pilipović iz Šašinaca rođena je 2016. godine i od najranijeg detinjstva vodi borbu sa cerebralnom paralizom. Prevremeno je rođena sa 1.370 grama, a posledice krvarenja na mozgu ostavile su ozbiljne posledice po njen razvoj. Ne sedi, ne hoda i ne puzi samostalno, a govor joj je otežan. Za fizikalne terapije, specijalističke preglede, logopedske i defektološke tretmane, ortopedska pomagala, banjsko i operativno lečenje potrebna su značajna sredstva. Upravo njoj Svetozar Obradović posvećuje svoje pešačko hodočašće od Sremske Mitrovice do Studenice.

Kako pomoći Luni Građani koji žele da pomognu maloj Luni mogu to učiniti slanjem SMS poruke: SMS: 885 na 3030 Dinarski račun: 160-6000000766403-31

Devizni račun: 160-6000000766277-21

IBAN: RS3516060000076627721

SWIFT/BIC: DBDBRSBG