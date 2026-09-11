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Na privremenom poligonu „Pešter“ u toku je završna faza prvog dela združene taktičke vežbe sa bojevim gađanjima „Pobednik 2026“, koju u sadejstvu izvode jedinice Kopnene vojske, Ratnog vazduhoplovstva i PVO, specijalne i vojnopolicijske snage Vojske Srbije.

Učesnike vežbe danas je obišao načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović. On je na poligonu pratio realizaciju uvežbavanja ojačane taktičke grupe za izvođenje borbenih dejstava na savremenom bojištu i tom prilikom se uverio u odličnu taktičku i vatrenu osposobljenost vojnika i starešina i visok nivo ostvarenog sadejstva vežbajućih jedinica iz različitih sastava Vojske Srbije.

Foto: Milos Savic/MC Odbrana

U ovoj etapi združene taktičke vežbe s bojevim gađanjima na poligonu „Pešter“ angažovano je više od dve hiljade pripadnika Vojske Srbije i više od 500 ključnih sredstava ratne tehnike. Prema utvrđenom scenariju, dejstvuje se iz modernizovanih tenkova i drugih oklopnih vozila, borbenih aviona i helikoptera, raketnih sistema za protivvazduhoplovna dejstva, protivoklopnih raketnih sistema, artiljerijskih oruđa, brojnih besposadnih i robotizovanih platformi, kao i iz široke palete savremenog streljačkog naoružanja.

Foto: Milos Savic/MC Odbrana

Cilj vežbe je dalje unapređenje obučenosti i osposobljenosti komandi i jedinica za pripremu i izvođenje borbenih operacija, organizovanje sadejstva, saradnje i zaštite snaga, a akcenat je na upotrebi novouvedenih i modernizovanih sredstava i sistema, kojim je Vojska Srbije opremljena u prethodnom periodu.

Foto: Milos Savic/MC Odbrana