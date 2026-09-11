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Auto moto savez Srbije (AMSS) je saopštio da automobili na graničnim prelazima čekaju od 20 minuta do dva sata a kamioni od sat do šest sati.

AMSS je naveo da automobili, na prelazu Batrovci sa Hrvatskom čekaju dva sata da izadju iz Srbije. ; Automobili na prelazu Preševo sa Severnom Makedonijom čekaju 30 minuta a na prelazu Gradina sa Bugarskom 20 minuta da uđu u Srbiju.

Dodaje se da kamioni, na prelazu Kelebija sa Mađarskom čekaju jedan sat a na prelazu Sremska Rača sa Bosnom i Hercegovinom tri sata da napuste Srbiju.

Kamioni na prelazu Batrovci sa Hrvatskom čekaju šest sati, na prelazu Bezdan četiri sata a u Šidu dva sata da izadju iz Srbije.

Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja, dodaje se.

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