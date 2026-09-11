Slušaj vest

Aleksandar Miljković (51) poreklom iz Spanca kod Kuršumlije, koji danas živi i radi u Beogradu zvanično je proglašen autorom najvećeg broja sportskih himni od strane dve najveće svetske organizacije Unique world records i Official world record. Istovremeno on je označen i kao osoba koja je najviše na svetu u istoriji dala doprinos u muzici za sport. A znate šta je najzanimljivije: sve te himne, pesme koje je komponovao je besplatno poklonio, odnosno nijednu nije naplatio!

Ukupno je do sada uradio 50 himni i muzika za sportske klubove i takmičenja u više zemalja za 20 godina.

- Na svaku pesmu sam ponosan, ali ako moram da istaknem neku, srećan sam što sam uradio zvaničnu muziku za Mediteranske igre, kao i ce-de na Kubi posvećen posvećen mom idolu i najboljem amaterskom bokseru svih vremena Teofilu Stivensonu- kaže Aleksandar.

Nabrajajući svoja dela on naglašava da je i većinu pesama za Sportsko društvo Crvena zvezda on uradio.

Foto: Kurir/B.R.

- Volim sport i ranije sam trenirao košarku, ali sam je zbog muzike ostavio. Ovo je moj doprinos sportu, jer te dve ljubavi ne mogu da odvojim, a kako ne mogu obema da se bavim, ovako sam ih spojio. Ja sam ispunjen kada napišem pesmu nekom sportskom klubu i to smatram čašću, zato nikada ni dinara nisam uzeo - iskren je naš sagovornik.

A svet mu je pažnjom i počastima uzvratio trud i rad, jer se na primer u njegovu čast u Gani, gde je napisao himne za većinu fudbalskih klubova, od 2002. godine, organizuje tradicionalni fudbalski turnir "Trofej Miljković".

- Kada neko čuje šta radim iznenadi se što sam sve pesme donirao, a meni je na primer nagrada bila što same to 2021. godine primljen u Afričku kuću slavnih sporta i zabave zbog svog doprinosa u spajanju sporta i muzike - objašnjava Aleksandar Miljković čovek koji je napisao najviše sportskih himni i pesama u istoriji čovečanstva.

Njegova muzička biografija je impozantna, jer je osnovne studije završio u Beogradu, a zatim kao stipendista diplomirao i na Kraljevskoj akademiji u Švedskoj, a post diplomske studije završio u Salamanki u Španiji. Završio je i umetničku školu u Mičigenu u SAD. Predaje kontrabas u beogradskoj Muzičkoj školi "Stanković" od 2002.

Foto: Kurir/B.R.

Objavio je udžbenik za kontrabas u Republici Srpskoj i Gani.

Kaže da od detinjstva voli Crvenu zvezdu na koju ga je usmerio njegov otac novinar radio Beograda Blagoje Miljković, kojem je u rodnom Spancu posvećena ulica.

- Komponovao sam muzičke pesme za Šahovski klub, Streljački klub, Mačevalački klub, Teniski klub i Veslački klub. Sve te melodije i pesme su poklon od mene i moje majke sada pokojne Olivere Miljković, velikog navijača Crvene zvezde koja je takođe svojevremeno bezbroj puta dolazila na utakmice i bodrila voljeni tim – ponosno je istakao Miljković.

Ljubav ovog čoveka prema muzici i sportu prevazilazi okvire Srbije i postavlja ga na prvom mestu u svetu, a to je teško danas postati. Zato je još draže kada znamo da je Miljković naše gore list i da će se o njemu u svetu i nadalje govoriti, a redno je i u Srbiji!